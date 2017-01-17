Жертвами авиакатастрофы под Бишкеком стали 38 человек, в их числе 17 детей

Утром во вторник, 17 января, власти Киргизии сообщили, что число жертв катастрофы турецкого грузового самолета Boeing 747-400 под Бишкеком возросло до 38. Среди погибших четыре члена экипажа и местные жители.

Среди погибших опознаны тела 17 детей, передает ТАСС.

Поисковые работы на месте крушения самолета продолжаются.

17 января в Киргизии объявлен траур.

Как сообщалось ранее, 16 января при заходе на посадку в аэропорту Бишкека в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы разбился грузовой самолет Boeing 747-400 (рейс 6491) компании Avia Cargo Turkish (АСТ), который был арендован Turkish Airlines. Самолет летел в Бишкек из Гонконга (из Бишкека он должен был лететь в Стамбул). На его борту не было пассажиров, только члены экипажа. Boeing упал на поселок "Дача", расположенный неподалеку от аэропорта "Манас". В результате падения самолета были разрушены 32 частных дома.

Причины катастрофы устанавливаются. По одной из версий, в сложных погодных условиях (утром 16 января в районе Бишкека был плотный туман) экипаж допустил ошибку при заходе на посадку.