17 января 2017 г.
последняя новость: 15:45
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:58 Житель Флориды задушил жену и выкладывал "посты" на ее странице в Facebook
13:33 СМИ: Великобритания не позволила Совету ЕС принять парижскую резолюцию
12:54 "Дембель" из Новгорода нанес своей подруге двадцать ножевых ранений
12:26 "Привет от дяди Адольфа": компания Amazon принесла извинения британской еврейке
12:13 Скончался Юджин Сернан, последний землянин, побывавший на Луне
12:00 Лавров: урегулирование в Сирии будут обсуждать с теми, кто реально контролирует территории
11:44 Суд в Страсбурге признал незаконным запрет на усыновление российских детей
11:18 Прекращены поиски малайзийского самолета Boeing 777-200, выполнявшего рейс МН370
10:27 Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал задержание в Минске блогера Александра Лапшина
09:46 Жертвами авиакатастрофы под Бишкеком стали 38 человек, в их числе 17 детей
В мире

Житель Флориды задушил жену и выкладывал "посты" на ее странице в Facebook

время публикации: 14:58 | последнее обновление: 14:58 блог версия для печати фото
Житель Флориды задушил жену и выкладывал "посты" на ее странице в Facebook

Джордж Джозеф Макшейн, 42 лет, из города Орландо, штат Флорида, в припадке ярости задушил свою жену Кристен, а затем несколько дней публиковал "посты" от ее имени в социальной сети Facebook, чтобы скрыть совершенное преступление.

Об этой трагедии пишет во вторник, 17 января, местное издание Оrlando Sentinel. Текст, выложенный Макшейном от имени жены 7 января, выглядел так: "Не могу поверить, я уронила телефон в унитаз. Какая же я идиотка! Пишите мне сюда, пока я его не починю".

Полиция обнаружила преступника в его гараже, где он пытался покончить с собой, включив мотор и пустив в свою машину модели Hyundai Santa Fe выхлопной газ, и арестовала его. Тело Кристен было найдено в постели, укрытое стеганым одеялом.

Семья Кристен была обеспокоена в связи с тем, что женщина не отвечала на телефонные звонки и текстовые сообщения. Родственники сообщили полиции, что опасаются за супругов – они не исключали, что Джордж может убить жену и покончить с собой.

Родственники и соседи описывали погибшую, как очень обаятельного человека, которая заботилась о детях, всем помогала и была душой любой компании. Они организовали сбор средств для сирот на сайте GoFundMe.

Джорджу Макшейну грозит обвинение в домашнем насилии и убийстве со смягчающими обстоятельствами. В настоящее время он находится в тюрьме графства Орандж без права выхода под залог.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 17 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017