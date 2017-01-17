Житель Флориды задушил жену и выкладывал "посты" на ее странице в Facebook

Джордж Джозеф Макшейн, 42 лет, из города Орландо, штат Флорида, в припадке ярости задушил свою жену Кристен, а затем несколько дней публиковал "посты" от ее имени в социальной сети Facebook, чтобы скрыть совершенное преступление.

Об этой трагедии пишет во вторник, 17 января, местное издание Оrlando Sentinel. Текст, выложенный Макшейном от имени жены 7 января, выглядел так: "Не могу поверить, я уронила телефон в унитаз. Какая же я идиотка! Пишите мне сюда, пока я его не починю".

Полиция обнаружила преступника в его гараже, где он пытался покончить с собой, включив мотор и пустив в свою машину модели Hyundai Santa Fe выхлопной газ, и арестовала его. Тело Кристен было найдено в постели, укрытое стеганым одеялом.

Семья Кристен была обеспокоена в связи с тем, что женщина не отвечала на телефонные звонки и текстовые сообщения. Родственники сообщили полиции, что опасаются за супругов – они не исключали, что Джордж может убить жену и покончить с собой.

Родственники и соседи описывали погибшую, как очень обаятельного человека, которая заботилась о детях, всем помогала и была душой любой компании. Они организовали сбор средств для сирот на сайте GoFundMe.

Джорджу Макшейну грозит обвинение в домашнем насилии и убийстве со смягчающими обстоятельствами. В настоящее время он находится в тюрьме графства Орандж без права выхода под залог.