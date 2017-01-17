17 января 2017 г.
последняя новость: 11:06
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:27 Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал задержание в Минске блогера Александра Лапшина
09:46 Жертвами авиакатастрофы под Бишкеком стали 38 человек, в их числе 17 детей
07:18 Стрельба на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в Майами, ранены восемь человек
06:26 ФБР арестовало вдову убийцы геев в Орландо
04:37 В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы под Бишкеком
03:56 Пожилой мужчина погиб, упав на рельсы в московском метро
03:16 Украина подала иск против России в Международный суд ООН
22:03 Доктор Лиза посмертно награждена медалью Следственного комитета РФ
19:37 Обама дал интервью CBS и разъяснил, почему он не ветировал резолюцию Совбеза ООН
18:56 Правительство Киргизии начало публикацию имен жертв авиакатастрофы
В мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал задержание в Минске блогера Александра Лапшина

время публикации: 10:27 | последнее обновление: 10:28 блог версия для печати фото
Сергей Лавров

Представитель армянской газеты "Новое время" на пресс-конференции в Москве задал вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову по поводу задержания в Беларуси блогера Александра Лапшина, обладающего гражданством России и Израиля.

Лапшин был задержан в Минске 15 декабря, власти Азербайджана добиваются его экстрадиции на том основании, что блогер нарушал азербайджанский закон "О государственной границе", посещая Нагорный Карабах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в этой связи: "Мы против криминализации посещения журналистами или частными лицами той или иной территории. Мы против того, чтобы экстрадировали граждан РФ".

Сергей Лавров напомнил: "У нас Беларусью союзное государство, что предусматривает согласование параметров единого визового и миграционного пространства, а также единые списки нежелательных и желательных лиц, и единая политика в области экстрадиции".

Лавров сообщил, что у российских дипломатов был консульский контакт с Лапшиным. Он также отметил, что с блогером встречались и израильские дипломаты. "Мы работаем в тесном контакте с израильтянами", – сказал министр, заверивший, что будут предприняты необходимые меры для разрешения этой ситуации.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 декабря 2016 г.
Посол Беларуси в Баку не исключает экстрадицию блогера Лапшина в Азербайджан
// NEWSru.co.il // В мире // 22 декабря 2016 г.
К разрешению проблемы с израильским блогером Лапшиным подключился МИД Армении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2016 г.
МИД Израиля пытается предотвратить экстрадицию блогера Лапшина из Беларуси в Азербайджан
// NEWSru.co.il // В мире // 17 декабря 2016 г.
Азербайджан добивается экстрадиции блогера Александра Лапшина
// NEWSru.co.il // В мире // 15 декабря 2016 г.
В Минске задержан блогер Александр Лапшин







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 17 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017