Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал задержание в Минске блогера Александра Лапшина

Представитель армянской газеты "Новое время" на пресс-конференции в Москве задал вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову по поводу задержания в Беларуси блогера Александра Лапшина, обладающего гражданством России и Израиля.

Лапшин был задержан в Минске 15 декабря, власти Азербайджана добиваются его экстрадиции на том основании, что блогер нарушал азербайджанский закон "О государственной границе", посещая Нагорный Карабах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в этой связи: "Мы против криминализации посещения журналистами или частными лицами той или иной территории. Мы против того, чтобы экстрадировали граждан РФ".

Сергей Лавров напомнил: "У нас Беларусью союзное государство, что предусматривает согласование параметров единого визового и миграционного пространства, а также единые списки нежелательных и желательных лиц, и единая политика в области экстрадиции".

Лавров сообщил, что у российских дипломатов был консульский контакт с Лапшиным. Он также отметил, что с блогером встречались и израильские дипломаты. "Мы работаем в тесном контакте с израильтянами", – сказал министр, заверивший, что будут предприняты необходимые меры для разрешения этой ситуации.





