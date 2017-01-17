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В мире

Лавров: урегулирование в Сирии будут обсуждать с теми, кто реально контролирует территории

время публикации: 12:00 | последнее обновление: 12:24 блог версия для печати фото
Сергей Лавров

Во вторник, 17 января, в Москве состоялась пресс-конференция министра иностранных дел Сергей Лаврова. Главе российского МИДа неоднократно пришлось отвечать на вопросы, касающиеся ситуации в Сирии.

Дважды, в начале и в конце своего выступления, Лавров говорил о необходимости создания в Сирии "универсального антитеррористического фронта".

Он выражал надежду на то, что представители новой американской администрации и ООН все же примут участие в конференции по урегулированию сирийского кризиса, которая должна состояться в Астане 23 января.

Отвечая на вопросы журналистов, Лавров сказал, что участниками мирного процесса в Сирии должны быть не только политики, но и полевые командиры различных группировок. Он заявил, что необходим "здоровый процесс – процесс, который вовлекает в переговоры тех, кто реально контролирует ситуацию", подчеркнув, что "любые отряды", "те, кто на земле, кто реально контролирует территории" должны получить возможность участвовать в переговорах.

Отметим, что ни один из журналистов, участвовавших в пресс-конференции в Москве не задал вопрос о приеме, который 16 января Сергей Лавров устроил для представителей различных палестинских партий и движений. Глава российского МИДа принимал представителей ФАТХ, ХАМАС, "Исламского джихада", НФОП, ДФОП и других группировок.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2017 г.
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