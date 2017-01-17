"Привет от дяди Адольфа": компания Amazon принесла извинения британской еврейке

Сотрудник американской компании интернет-торговли Amazon был уволен за записку антисемитского содержания, которую он подбросил еврейке, сделавшей заказ, сообщает во вторник, 17 января, британский таблоид The Daily Mail .

Как сообщается в этой статье, жительница Лондона обнаружила листок с надписью "Привет от дяди Адольфа" в посылке с игрушкой, которую она заказала через Amazon для своей племянницы. Злоумышленник определил национальность пострадавшей по фамилии, уточняет издание.

Реакция компании Amazon была получена лишь после того, как об этом инциденте сообщила пресса. Заказчице принесли извинения, а сотрудник, пославший антисемитскую записку, был уволен.

Сотрудники лондонской полиции ведут расследование обстоятельств дела и рассматривают его как преступление на почве этнической ненависти.

Издание отмечает, что информация об этом происшествии была получена от друга пострадавшей – израильтянина по имени Лиран Мейдат, чей дед погиб в нацистском лагере смерти на территории Польши.

Он утверждает, что британские евреи боятся говорить об антисемитских инцидентах, количество которых в последнее время неуклонно возрастает. Несмотря на это, Лиран убежден, что Великобритания – лучшая страна Европы, ни один другой народ не сделал евреям столько хорошего, сколько британцы.