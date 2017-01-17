17 января 2017 г.
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Итальянцы отметят День памяти жертв Холокоста марафоном по еврейским местам Рима

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати

В Италии отметят Международный день памяти жертв Холокоста, организовав марафон по местам, связанным с гибелью итальянских евреев в период нацизма.

Об этом сообщает во вторник, 17 января, сайт газеты The Jerusalem Post.

Это мероприятие под названием "Бег во имя памяти: смотрим в будущее", организованное Союзом еврейских общин Италии (UCEI) при поддержки правительства страны и спортивного общества "Маккаби", стартует в Риме, 22 января, и там же закончится.

Участники марафона посетят римское гетто и, в частности, площадь, названную в честь 16 октября, откуда римские евреи были депортированы в 1943 году в Освенцим.

Намечены два маршрута – 10 км для спортсменов и 3,5 км – для обычных граждан.

Всемирный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января, когда советские войска освободили узников лагеря смерти Освенцим.

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Вторник, 17 января 2017 г.
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