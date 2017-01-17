17 января 2017 г.
последняя новость: 04:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:37 В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы под Бишкеком
03:56 Пожилой мужчина погиб, упав на рельсы в московском метро
03:16 Украина подала иск против России в Международный суд ООН
22:03 Доктор Лиза посмертно награждена медалью Следственного комитета РФ
19:37 Обама дал интервью CBS и разъяснил, почему он не ветировал резолюцию Совбеза ООН
18:56 Правительство Киргизии начало публикацию имен жертв авиакатастрофы
18:22 Опрос Gallup: Трамп демонстрирует самый низкий в истории США рейтинг
18:01 Стрельба в мексиканском клубе The Blue Parrot: есть погибшие
17:54 МИД РФ принял "дорогих друзей" из ФАТХ, ХАМАС, "Исламского джихада" и других группировок
17:08 Элтон Джон и Мерайя Кери спели на свадьбе внучки совладельца Домодедова
В мире

Пожилой мужчина погиб, упав на рельсы в московском метро

время публикации: 03:56 | последнее обновление: 04:02 блог версия для печати фото
Пожилой мужчина погиб, упав на рельсы в московском метро

На станции "Университет" Сокольнической линии московского метрополитена в результате падения на рельсы погиб пассажир. Инцидент произошел вечером в понедельник, 16 января.

"Тело погибшего мужчины извлекли", – сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы, отметив, что обстоятельства происшедшего выясняются.

Движение поездов в сторону станции "Воробьевы горы" было временно приостановлено. Вскоре оно возобновилось.

Как передает агентство "Интерфакс", по факту гибели 80-летнего мужчины в московском метро Следственный комитет начал проверку.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 августа 2016 г.
В московском метро 54-летняя женщина прыгнула под поезд
// NEWSru.co.il // В мире // 28 августа 2016 г.
Девушка погибла под колесами поезда московского метро
// NEWSru.co.il // В мире // 19 августа 2016 г.
В московском метро поезд насмерть сбил пассажира
// NEWSru.co.il // В мире // 1 июля 2016 г.
Пассажир московского метро погиб под колесами поезда







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 17 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017