Пожилой мужчина погиб, упав на рельсы в московском метро

На станции "Университет" Сокольнической линии московского метрополитена в результате падения на рельсы погиб пассажир. Инцидент произошел вечером в понедельник, 16 января.

"Тело погибшего мужчины извлекли", – сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российской столицы, отметив, что обстоятельства происшедшего выясняются.

Движение поездов в сторону станции "Воробьевы горы" было временно приостановлено. Вскоре оно возобновилось.

Как передает агентство "Интерфакс", по факту гибели 80-летнего мужчины в московском метро Следственный комитет начал проверку.