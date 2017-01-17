17 января 2017 г.
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В мире

Прекращены поиски малайзийского самолета Boeing 777-200, выполнявшего рейс МН370

время публикации: 11:18 | последнее обновление: 11:18 блог версия для печати фото
Родственники пассажиров рейса MH370 в Пекине, Китай. Август 2015 года

Власти Австралии, Китая и Малайзии объявили во вторник, 17 января, о прекращении глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines, который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года, сообщает агентство "Интерфакс".

"До настоящего времени не выявлено никакой новой информации относительно конкретного местоположения самолета. В связи с этим подводные поиски MH370 остановлены", – говорится в совместном заявлении.

В коммюнике отмечается, что 17 января последнее судно покинуло акваторию, где велись исследования морского дня. На обследованных 120 тыс. кв. км подводной области зоны поиска в южной части Индийского океана не удалось обнаружить каких-либо новых фрагментов самолета. Спасатели выражают сожаление, что несмотря на все усилия, передовые технологии, научные данные и участие высококвалифицированных специалистов поисковая операция не смогла определить местонахождение воздушного судна.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysian Airlines, на борту которого находились 239 человек (включая 12 членов малайзийского экипажа), пропал 8 марта 2014 года, когда летел рейсом MH370 из малайзийского Куала-Лумпура в Пекин.

Среди пассажиров были граждане 13 государств, включая Россию, Австралию, Китай, Малайзию, Индонезию, Францию, Новую Зеландию, Канаду, Украину, США, Италию, Нидерланды и Австрию. Судьба этих людей так и осталась неизвестной.

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