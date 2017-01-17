ФБР арестовало вдову убийцы геев в Орландо

Официальный представитель ФБР Прентис Дэннер подтвердил сообщение об аресте Нур Захи Салман – вдовы Омара Мэтина, убившего в июне прошлого года 49 человек и ранившего более 50 в гей-клубе Pulse в Орландо (штат Флорида).

Ранее об аресте Нур Захи Салман написал сайт газеты The New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах США. Это издание утверждает, что вдову Мэтина обвиняют в препятствовании расследованию и в том, что она скрыла важные сведения о подготовке нападения.

Прентис Дэннер не стал комментировать причины ареста Нур Захи Салман, но подтвердил, что она задержана в связи с трагическими событиями в Орландо. Во вторник, 17 января, женщина предстанет перед судом.

Омар Мир Саддику Мэтин родился в 1986 году в Нью-Йорке, в семье выходцев из Афганистана. В 1991-м семья переехала во Флориду и поселилась в Порт Сент-Луисе, на востоке штата. Ничего особенно про Омара в школьные годы неизвестно, он казался обычном ребенком из мусульманской иммигрантской семьи. В 2004-м Омар окончил школу, за несколько лет сменил восемь мест работы – в частности, работал в бакалейной лавке, в компьютерном магазине и в сети GNC. Ему приходилось общаться с геями, и тогда никто не замечал у него проявлений агрессивной гомофобии, хотя многие свидетели сегодня говорят о раздражительности Мэтина.

В 2006-м Омар Мэтин окончил юридический колледж и поступил на работу в управление исправительных учреждений, в частности работал с трудными подростками, совершившими незначительные преступления. Через полгода он уволился, и вскоре был принят на работу в крупнейшую американскую охранную компанию G4S Secure Solutions, получил разрешение на ношение оружия, мечтал стать полицейским. В те годы он охранял гольф-клуб PGA Village и комплекс зданий суда в Сент-Луисе. Тогда же Омар стал жить отдельно от родителей, поселившись в Форт-Пирсе.

В 2008-м через социальную сеть MySpace он познакомился с Ситорой Юсуфий, которая за год до того иммигрировала в США из Узбекистана. В 2009-м они поженились, но через четыре месяца разошлись, окончательно оформив развод в 2011 году. В интервью CNN Ситора рассказала, что Омар поначалу казался ей нормальным мужем, но потом он стал груб с ней, не разрешал ей выходить из дома, избивал и однажды даже чуть не убил ее. По словам Ситоры, Омар был психически неуравновешен, она также сообщила, что он принимал стероиды. Бывшая жена говорит, что Омар был верующим мусульманином, но не считает, что именно вера подтолкнула его к решению расстрелять геев.

Юсуфий высказала версию о том, что, возможно, Омар Мэтин сам был геем, но старался скрывать это. Ситора говорит, что бывший муж рассказывал ей о посещениях ночных клубов до их брака, но при этом никогда не упоминал о том, что речь идет о гей-клубах, хотя теперь она понимает, что это было именно так.

Версию о том, что Омар мог быть скрытым геем, высказывал и один из бывших его соучеников по юридическому колледжу. По его словам, Мэтин предлагал ему вместе сходить в гей-клуб. Бывший сокурсник также описывает Омара Мэтина как человека, который никак не мог вписаться в общую тусовку, казался неловким и вызывал жалость у окружающих.

После развода, в 2011 и 2012 годах, Омар Мэтин дважды совершал хадж в Мекку. После поездок в Саудовскую Аравию на работе он часто заводил разговоры об исламе и очень раздражался, когда к его речам относились без должного внимания. Тогда же Омар стал говорить о приверженности к идеям джихада.

Отец убийцы, Саддик Мэтин в интервью CNN уверенно заявил, что его сын не мог руководствоваться "религиозными мотивами", убивая геев. Он рассказал, что не так давно в Майами его сын увидел целующихся мужчин, и это вывело его из себя. Сам Саддик Мэтин симпатизирует "Талибану" и говорил на радио о желании баллотироваться в президенты Афганистана. Судя по его публикациям в социальной сети Facebook, он не вполне адекватен.

В 2013-2014 годах Омара Мэтина трижды допрашивали следователи ФБР. Первые два допроса состоялись после того, как в мае позапрошлого года выяснилось, что он контактировал с другим жителем Флориды, ставшим террористом-смертником в Сирии, воюя на стороне "Исламского государства". Знакомый Омара направил грузовик со взрывчаткой на ресторан. Следователи тогда пытались выяснить у Мэтина, есть ли среди его знакомых во Флориде кто-либо, кто способен на совершение подобного теракта в США. Омар не назвал никого. Его, сотрудника одной из ведущих американских охранных фирм, ни в чем не заподозрили и отпустили, несмотря на то, что ФБР было известно о попытках Мэтина связаться с террористическими организациями – суннитской "Аль-Каидой" и шиитской "Хизбаллой". О стремлении выйти на связь с террористами Омар открыто писал в своем блоге, заявляя также, что хочет стать "шахидом", когда ФБР будет штурмовать его дом. Однако его не сочли опасным, не лишили права работать в охранной фирме и носить оружие.

Позже, как показало проводимое в настоящее время расследование, Омар Мэтин увлекся идеями "Исламского государства", которое, в отличие от "Аль-Каиды", не требует согласования действий джихадистов с центральным руководством. ИГ заявляет, что каждый мусульманин может самостоятельно действовать от имени этой организации, "защищая веру" в странах Запада.

Несколько лет назад Омар Мэтин женился во второй раз, стал отцом. Его вторая жена Нур Захи Салман вместе с мужем в апреле 2016 года посещала тематический парк Walt Disney World и гей-клуб Pulse. По ее словам, Омар выбирал цель для нападения, и она пыталась отговорить его от подобных действий. Однако Салман не сообщила правоохранительным органам о том, что ее муж планирует теракт.

Омар Мэтин использовал пять аккаунтов в социальной сети Facebook (ранее он также использовал соцсеть MySpace). Следствие установило, что Мэтин использовал Facebook для поиска сведений о нападении в Сан-Бернардино 2 декабря 2015 года, а также для поиска речей лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Незадолго до нападения Мэтин писал в Facebook: "Америка и Россия прекратят бомбить Исламское государство". Затем появилась запись: "В ближайшие дни вы станете свидетелями нападения Исламского государства на США". Даже после совершения массового убийства, захватив десятки заложников, Мэтин продолжал публикации в одном из своих аккаунтов в Facebook. Подготовка к штурму заняла почти четыре часа. В течение этого времени, в частности, на странице Мэтина в Facebook появилась такая запись: "Я вступаю в союз с Абу Бакром аль-Багдади... Да будет милостив Аллах ко мне. Истинные мусульмане никогда не примут мерзость Запада... Вы убиваете невинных женщин и детей, совершая авианалеты... Теперь испытайте месть Исламского государства". Эти записи были удалены администрацией Facebook. Рон Джонсон направил руководству Facebook запрос о предоставлении полной информации о содержании аккаунтов Омара Мэтина, которые в настоящее время заблокированы.

По сведениям комиссии по национальной безопасности Сената США, 12 июня 2016 года Омар Мэтин, вооруженный автоматической винтовкой Sig Sauer MCX и пистолетом Glock, выстрелив в охранника, проник в помещение гей-клуба Pulse, где проходила вечеринка в стиле латино, на которой присутствовали около 300 человек, поднявшись на сцену, террорист открыл огонь по людям, убив 49 человек и ранив 53 посетителей клуба, многие сумели выбежать из помещения, остальные оставались в заложниках почти четыре часа (за это время из клуба заложники направили 16 смс-сообщений). Затем бронированная машина полицейского спецназа пробила брешь в стене, бойцы спецподразделения SWAT ворвались в помещение, используя светошумовые гранаты. Омар Мэтин был убит в перестрелке с полицейскими.

По оценке начальника полиции Орландо Джона Мина, Омар Мэтин был хорошо подготовлен к осуществлению нападения в Орландо. По данным следствия, сообщников у него не было.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт во Флориде. В заявлении ИГ исполнитель теракта Омар Мэтин именовался "солдатом исламского халифата в Америке". При этом подчеркивалось, что речь идет о самой успешной акции джихада в США после событий 11 сентября 2001 года.