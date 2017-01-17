Путин: заказчики компромата на Трампа – "хуже, чем проститутки"

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном сравнил заказчиков кампании по дискредитации избранного лидера США Дональда Трампа с проститутками.

Об этом пишут во вторник, 17 января, российские СМИ со ссылкой на телеканал " Россия 24", показавший данное мероприятие в прямом эфире.

"Проституция – это серьезное безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим, в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом, и это в значительной степени вина общества и государства", – рассуждает российский лидер.

"А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе – они хуже, чем проститутки, у них нет никаких вообще моральных ограничений", – утверждал Путин.

Президент напомнил журналистам, что Россия постоянно имеет дело с такого рода людьми, которых он назвал "оппонентами". Однако тот факт, что подобные методы стали использовать американские политики, свидетельствует о "значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США".

Напомним, что 11 января популярное сетевое издание BuzzFeed опубликовало доклад бывшего сотрудника британской разведки, в котором утверждается, что у России есть компромат на Трампа.

В этом документе, в частности, отмечалось, что во время поездки в Москву в 2013 году бизнесмен остановился в президентском номере отеля "Ритц-Карлтон", где проживали ранее Барак и Мишель Обама, и якобы встречался там с женщинами легкого поведенияОтель, как утверждает издание, находился под контролем ФСБ, и в главных номерах были установлены микрофоны и камеры.