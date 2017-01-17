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Данон на СБ ООН показал фотографии израильтян, погибших после антиизраильской резолюции

время публикации: 19:37 | последнее обновление: 19:55 блог версия для печати фото
Данон на СБ ООН показал фотографии израильтян, погибших после антиизраильской резолюции

На заседании СБ ООН, посвященном палестино-израильскому конфликту, постоянный представитель Израиля Дани Данон продемонстрировал фотографии Яэли Йекутиэль, Шир Хаджадж, Ширы Цур, Эреза Орбаха, погибших в результате теракта в Армон а-Нацив. По словам Данона, предыдущая антиизраильская резолюция СБ, осуждающая строительство в поселениях и Восточном Иерусалиме, спровоцировала этот теракт.

"Резолюция 2334 поощряет палестинцев и впредь уклонятся от переговоров, а также она поддерживает террор", - заявил Дани Данон. "Я надеюсь, что СБ ООН изменит методы своей работы и займет честную позицию по отношению к Израилю", - заявил Данон.

Представитель Израиля также обвинил членов СБ в том, что они не пытаются приблизить мир на Ближнем Востоке, а руководствуются исключительно своей нелюбовью к Израилю.

Представитель Палестинской автономии в СБ ООН Риад Мансур отклонил обвинения Израиля и призвал СБ ООН немедленно приступить к реализации предыдущей резолюции.

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