18+
17 января 2018 г.
последняя новость: 20:54
Смерть певицы шокировала мир
Какие продукты избавляют от жира
Джейн Фонду спасают от рака кожи
Жена Краско сбежала в Израиль
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:34 Самолет United Airlines совершил экстренную посадку в связи с неисправными туалетами
19:49 Посла Эритреи высылают из Гааги: он обирал сограждан-иммигрантов
19:02 МВД Великобритании запретило въезд в страну отрицателю Холокоста
18:24 В Ингушетии подожжен офис местного отделения "Мемориала"
17:35 По следам высказываний Трампа: Замбия приглашает посетить "задницу мира"
16:58 В Америке может появиться 51-й штат – "Новая Калифорния"
16:39 Вынесены приговоры участникам "голой" акции протеста около ворот Освенцима
16:27 Наследие Джо Кокс: в Великобритании появился министр по одиночеству
13:01 Правительство Чехии подало в отставку
11:56 "Лаборатория Касперского" сообщила об обнаружении вируса, крадущего записи WhatsApp
В мире

Вынесены приговоры участникам "голой" акции протеста около ворот Освенцима

время публикации: 16:39 | последнее обновление: 16:56 блог версия для печати фото
Мемориальный комплекс "Освенцим"
Мемориальный комплекс "Освенцим"
Мемориальный комплекс "Освенцим"
ВСЕ ФОТО

В среду, 17 января, суд города Освенцим (Польша) вынес приговоры участникам "голой" акции протеста, проведенной 24 марта 2017 года у ворот мемориального комплекса, расположенного на территории концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

- Фоторепортаж NEWSru.co.il из Освенцима

В марте прошлого года участники этой акции, молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет, зарезали ягненка и разделись догола, приковав себя наручниками к воротам бывшего концлагеря. На белом полотнище красной краской они написали "Любовь" и закрыли им слово "Arbeit" в надписи на воротах "Arbeit macht frei" ("Труд делает свободным"). Происходящее снимали с помощью камеры, установленной на беспилотном квадрокоптере. Возмущенные сотрудники мемориального комплекса вызвали охрану. Нарушителей порядка задержали и передали полицейским.

Уже на следующий день после акции задержанным восьми мужчинам и четырем женщинам – шести гражданам Польши, четырем гражданам Беларуси, одному гражданину Германии и одному украинцу – были предъявлены обвинения в осквернении мемориального памятника. Кроме того, тех, кто зарезал ягненка ради этой акции, дополнительно обвиняли в жестоком обращении с животным.

В итоге, как сообщает сайт "Радио Свобода", главный организатор Адам Беляцкий, сын белорусского оппозиционера Алеся Беляцкого, был приговорен к 18 месяцам тюрьмы. Второй организатор, гражданин Беларуси Никита Володько был приговорен к 14 месяцам лишения свободы. Обоим выписан штраф по 2 тысячи злотых (около 600 долларов) за жестокое обращение с животным.

Остальные 10 обвиняемых получили штрафы в размере 10 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов) и ограничение свободы на 1 год, передает РИА Новости.

В интервью RFE/RL Никита Володько заявил, что целью акции было привлечение внимания к факту неосведомленности людей о происходившем в Освенциме. По его мнению, люди продолжают убивать других людей в том числе, потому что не осознали, насколько чудовищно такое преступление. Володько подчеркнул, что участники акции не хотели оскорбить память погибших в концлагере Аушвиц-Биркенау. "Я сам еврей. Мои родственники погибли в Холокосте", – сказал он.

Отметим, что на первых допросах участники акции говорили, что таким образом протестовали против войны на востоке Украины и призывали к миру во всем мире.

Ранее сообщалось, что задержанные не принадлежат к какой-либо политической организации, они просто нашли друг друга в социальных сетях и договорились о проведении акции.

Узниками лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) были, в основном, евреи. Но в этом лагере смерти убивали также поляков, цыган и представителей других национальностей. Принято считать, что в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, в их числе 1,1 миллиона евреев. Точное количество погибших установить невозможно, так как многие документы были уничтожены.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 января 2018 г.
"Голосуем за коптильни": житель Германии сядет в тюрьму за оскорбление жертв Холокоста
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2017 г.
Беспрецедентная голая акция в Освенциме: "Протест против войны на востоке Украины"
// NEWSru.co.il // В мире // 24 марта 2017 г.
У входа в мемориальный комплекс Освенцим 14 человек устроили "голую акцию"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 17 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018