Вынесены приговоры участникам "голой" акции протеста около ворот Освенцима

В среду, 17 января, суд города Освенцим (Польша) вынес приговоры участникам "голой" акции протеста, проведенной 24 марта 2017 года у ворот мемориального комплекса, расположенного на территории концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

- Фоторепортаж NEWSru.co.il из Освенцима

В марте прошлого года участники этой акции, молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет, зарезали ягненка и разделись догола, приковав себя наручниками к воротам бывшего концлагеря. На белом полотнище красной краской они написали "Любовь" и закрыли им слово "Arbeit" в надписи на воротах "Arbeit macht frei" ("Труд делает свободным"). Происходящее снимали с помощью камеры, установленной на беспилотном квадрокоптере. Возмущенные сотрудники мемориального комплекса вызвали охрану. Нарушителей порядка задержали и передали полицейским.

Уже на следующий день после акции задержанным восьми мужчинам и четырем женщинам – шести гражданам Польши, четырем гражданам Беларуси, одному гражданину Германии и одному украинцу – были предъявлены обвинения в осквернении мемориального памятника. Кроме того, тех, кто зарезал ягненка ради этой акции, дополнительно обвиняли в жестоком обращении с животным.

В итоге, как сообщает сайт "Радио Свобода", главный организатор Адам Беляцкий, сын белорусского оппозиционера Алеся Беляцкого, был приговорен к 18 месяцам тюрьмы. Второй организатор, гражданин Беларуси Никита Володько был приговорен к 14 месяцам лишения свободы. Обоим выписан штраф по 2 тысячи злотых (около 600 долларов) за жестокое обращение с животным.

Остальные 10 обвиняемых получили штрафы в размере 10 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов) и ограничение свободы на 1 год, передает РИА Новости.

В интервью RFE/RL Никита Володько заявил, что целью акции было привлечение внимания к факту неосведомленности людей о происходившем в Освенциме. По его мнению, люди продолжают убивать других людей в том числе, потому что не осознали, насколько чудовищно такое преступление. Володько подчеркнул, что участники акции не хотели оскорбить память погибших в концлагере Аушвиц-Биркенау. "Я сам еврей. Мои родственники погибли в Холокосте", – сказал он.

Отметим, что на первых допросах участники акции говорили, что таким образом протестовали против войны на востоке Украины и призывали к миру во всем мире.

Ранее сообщалось, что задержанные не принадлежат к какой-либо политической организации, они просто нашли друг друга в социальных сетях и договорились о проведении акции.

Узниками лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) были, в основном, евреи. Но в этом лагере смерти убивали также поляков, цыган и представителей других национальностей. Принято считать, что в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, в их числе 1,1 миллиона евреев. Точное количество погибших установить невозможно, так как многие документы были уничтожены.





