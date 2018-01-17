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В мире

Опрос ВЦИОМ: россияне спокойно относятся к Израилю и не могут назвать столицу еврейского государства

время публикации: 07:34 | последнее обновление: 07:50 блог версия для печати фото
В Храме гроба Господня
Российские туристы в Иерихоне. Февраль 2017 года
Тель-Авив
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, посвященный отношению к Израилю, к палестино-израильскому конфликту и к тому факту, что президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщает РИА Новости, по результатам опроса, проведенного "ВЦИОМ-Спутник" 10-11 января, большинство россиян – 61% – спокойно относятся к Израилю, у 16% россиян Израиль вызывает симпатию, у 2% россиян Израиль вызывает неприязнь.

На вопрос без подсказок, какой город является столицей государства Израиль, 54% опрошенных затруднились ответить. 26% назвали Тель-Авив, 17% – Иерусалим. (Отметим, что все участники опроса были старше 18 лет.)

По мнению 26% опрошенных, Россия не должна вмешиваться в конфликт, возникающий на фоне того, как США признали Иерусалим столицей Израиля. 21% призывают "выступить за Тель-Авив", а 11% – "выступить за Иерусалим". Еще 36% затруднились ответить на этот вопрос.

Отметим, что в сообщениях многих государственных российских СМИ до сих пор используется ошибочная формулировка "официальный Тель-Авив", принятая еще в советские времена.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп декларировал признание Америкой Иерусалима столицей Израиля и сообщил о намерении вскоре принять решение о переносе американского посольства в Иерусалим. Российскому МИДу потребовалось около суток для того, чтобы сформулировать отношение властей РФ к этой декларации. Было заявлено: "В Москве объявленные в Вашингтоне решения восприняты с серьезной обеспокоенностью. Исходим из того, что справедливое и надежное урегулирование застарелого палестино-израильского конфликта должно достигаться на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, которые предусматривают урегулирование всех аспектов окончательного статуса палестинских территорий, в том числе столь чувствительного вопроса Иерусалима, в ходе прямых палестино-израильских переговоров... При этом принципиальная позиция России остается неизменной... Еще 6 апреля с.г. в Москве было объявлено, что мы рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим – столицы Государства Израиль".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 декабря 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 18 декабря 2017 г.
Россия выразила готовность стать посредником на переговорах между Израилем и ПНА
// NEWSru.co.il // В мире // 16 декабря 2017 г.
РПЦ: признание Иерусалима столицей Израиля может нарушить баланс сил
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 декабря 2017 г.
Путин и Эрдоган в телефонной беседе выразили обеспокоенность решением США по Иерусалиму
// NEWSru.co.il // В мире // 7 декабря 2017 г.
МИД РФ опубликовал официальный комментарий по речи Трампа: "Серьезно озабочены"
// NEWSru.co.il // В мире // 7 декабря 2017 г.
Источник в МИД РФ: "Мы признали западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный Иерусалим – столицей Палестины"







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