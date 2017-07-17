17 июля 2017 г.
последняя новость: 14:19
Умер знаменитый актер
Галкин показал ноги жены
От старения спасет один крем
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:08 Уволенному еврею-парикмахеру, отказавшемуся работать по субботам, выплатят $10.000
13:35 Отчет: количество антисемитских преступлений в Великобритании выросло за два года на 44%
12:59 Убийца кошек из Калифорнии приговорен к 16 годам тюрьмы
12:32 У берегов Камеруна затонуло военное судно: десятки пропавших
12:03 Новые власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры
10:41 В китайских соцсетях запретили упоминать Винни-Пуха
10:22 Жертвами внезапного паводка в Аризоне стали не менее 9 человек
08:12 Умер режиссер Джордж Ромеро, создатель культовых фильмов ужасов
06:05 Умер актер Мартин Ландау, лауреат премии "Оскар"
22:17 На "американских горках" в Мадриде столкнулись два состава
В мире

Отчет: количество антисемитских преступлений в Великобритании выросло за два года на 44%

время публикации: 13:35 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати фото
Еврейская община Лондона

Результаты отчета, подготовленного британской организацией Campaign Against Antisemitism, свидетельствуют о том, что за последние два года количество антисемитских инцидентов на территории Соединенного Королевства выросло на 44%.

В этом документе под названием National Antisemitic Crime Audit говорится, что в 2016 году в Великобритании было совершено 1.078 правонарушений антисемитского характера, причем каждый десятый случай квалифицируется как насилие.

В 2016 году 89 преступлений антисемитского характера (8,3%) привели к предъявлению обвинительного заключения, и лишь 17 человек понесли наказание. По данным Campaign Against Antisemitism, полицейские проигнорировали около 48,9% сообщений об антисемитских преступлениях.

В числе этих преступлений – попытка поджога кошерного ресторана в Манчестере, преследования евреев в Лондоне и марши сторонников "Хизбаллы" на улицах британской столицы.

Годом ранее британские суды рассмотрели 12 антисемитских преступлений, три из которых квалифицировались как насилие, и 17 человек были осуждены.

В феврале текущего года организация Community Security Trust, сообщила о своеобразном рекорде – 1.309 антисемитских инцидентов за 2016 года, что на 36% больше, чем в предыдущем.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 13 марта 2017 г.
Пурим в Туманном Альбионе. Фоторепортаж







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 17 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017