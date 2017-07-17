Отчет: количество антисемитских преступлений в Великобритании выросло за два года на 44%

Результаты отчета, подготовленного британской организацией Campaign Against Antisemitism, свидетельствуют о том, что за последние два года количество антисемитских инцидентов на территории Соединенного Королевства выросло на 44%.

В этом документе под названием National Antisemitic Crime Audit говорится, что в 2016 году в Великобритании было совершено 1.078 правонарушений антисемитского характера, причем каждый десятый случай квалифицируется как насилие.

В 2016 году 89 преступлений антисемитского характера (8,3%) привели к предъявлению обвинительного заключения, и лишь 17 человек понесли наказание. По данным Campaign Against Antisemitism, полицейские проигнорировали около 48,9% сообщений об антисемитских преступлениях.

В числе этих преступлений – попытка поджога кошерного ресторана в Манчестере, преследования евреев в Лондоне и марши сторонников "Хизбаллы" на улицах британской столицы.

Годом ранее британские суды рассмотрели 12 антисемитских преступлений, три из которых квалифицировались как насилие, и 17 человек были осуждены.

В феврале текущего года организация Community Security Trust, сообщила о своеобразном рекорде – 1.309 антисемитских инцидентов за 2016 года, что на 36% больше, чем в предыдущем.