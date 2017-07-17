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В мире

Жертвами внезапного паводка в Аризоне стали не менее 9 человек

время публикации: 10:22 | последнее обновление: 10:22 блог версия для печати фото
Жертвами внезапного паводка в Аризоне стали не менее 9 человек

Девять человек погибли и один числится пропавшим без вести после внезапного паводка в зоне для купания в заповеднике в центральной части Аризоны, сообщает CNN.

В числе погибших – шестеро детей от 2 до 13 лет. Пропавшим без вести является 27-летний мужчина.

Спасательные службы ведут поиски пропавшего.

Известно, что трагедия произошла в субботу после обеда, когда группа друзей и родственников из 14 человек отдыхала в заповеднике Cold Springs.

Внезапный паводок был вызван неожиданным и сильным ливнем.

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