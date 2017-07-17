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В мире

Убийца кошек из Калифорнии приговорен к 16 годам тюрьмы

время публикации: 12:59 | последнее обновление: 13:10 блог версия для печати фото
Убийца кошек из Калифорнии приговорен к 16 годам тюрьмы

Городской суд Санта-Клары, штат Калифорния приговорил к 16 годам лишения свободы 26-летнего жителя Сан-Хосе Роберта Фармера, сына отставного полицейского, признанного виновным в жестоком убийстве более 20 домашних кошек, одну из которых он подверг сексуальному надругательству.

Об этом пишет в понедельник, 17 июля, местная газета The Sacramento Bee.

После выхода на свободу Фармеру запретят в течение 10 лет держать у себя животных, а также появляться в районе Кэмбриан-Парк, где совершались преступления.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2015 году в Кэмбриан-Парк в Сан-Хосе стали таинственным образом пропадать кошки, а затем местные жители обнаружили в мусорных баках несколько кошачьих трупов со следами издевательств.

Убийцу животных выявили по записи камеры наблюдения, установленной у входа в дом местной жительницы Мириам Петровой, у которой Фармер похитил кошку по кличке Гоу-Гоу.

Роберт Фармер, сын вышедшего в отставку капитана полиции Сан-Хосе, был арестован 8 октября 2015 года – молодой человек спал в своем автомобиле на парковке. Между сиденьями его машины валялся труп убитой кошки, а обивка салона была испачкан кровью и клочками шерсти.

Также полицейские обнаружили в автомобиле перчатки и охотничий нож в ножнах, спрятанные в рюкзаке. Перчатки были покрыты кошачьей шерстью. Ветеринар, осматривавший останки животного, пришел к выводу, что над ним было совершено сексуальное надругательство. Результаты генетической экспертизы свидетельствуют о том, что задержанный причастен к убийству еще двадцати кошек.

Знакомые Фармера назвали его жестоким и агрессивным человеком: одна из них рассказала, что он связывал лапы кошке по имени Энджел и бил ее об стену, а также беспричинно ударил внука этой же женщины по лицу и выстрелил в мальчика из пневматического пистолета.

Помощник районного прокурора Александра Эллис предлагала внести имя Фармера в список сексуальных преступников. Однако суд встал на сторону защиты, утверждавшей, что сексуальный мотив расправы не доказан. По словам адвоката Уэсли Шредера, сам факт полового контакта Фармера с мертвым животным не говорит о том, что он является зоофилом. Защитник отметил, что подсудимый, употреблявший амфетамин, находился в состоянии наркотического опьянения и не отдавал отчета в своих действиях.

В ходе судебных слушаний Фармер пояснил, что страдает психическим расстройством – социопатией.

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// NEWSru.co.il // В мире // 16 июля 2017 г.
Американец приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство 21 кошки







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