Наводнение в штате Аризона: девять погибших, один пропавший без вести

Не менее девяти человек погибли и один числится пропавшим без вести в результате неожиданного наводнения в графстве Гила, расположенном в центральной части штата Аризона.

Об этом пишет в понедельник, 17 июля, сайт местного телеканала KPHO-TV, афиллированного с CBS.

Шериф графства сообщил, что в течение минувшего воскресенья были обнаружены девять трупов, 27-летний мужчина пропал без вести. Четыре человека были спасены и доставлены вертолетом в ближайшую больницу, где у них диагностировали гипотермию. Спасательные службы продолжают розыски.

Наводнение произошло в субботу после полудня в каньоне Колд-Спрингс, расположенном в 100 км к северо-востоку от города Феникс.