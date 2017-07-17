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Полиция Германии разыскивает вооруженного человека, проникшего на территорию колледжа

время публикации: 15:13 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
Полиция Германии разыскивает вооруженного человека, проникшего на территорию колледжа

Полиция немецкого города Эслинген-ам-Неккар под Штутгартом, федеральная земля Баден-Вюртемберг, разыскивает вооруженного мужчину, который был замечен в здании местного колледжа.

Об этом сообщается в понедельник, 17 июля, на официальной странице немецкой полиции в социальной сети Twitter.

Подозреваемый вошел утром в здание профессионально-технического колледжа имени Фридриха Эберта. Прибывшие по вызову стражи порядка обыскали все помещения и задержали подозреваемого, который затем был отпущен, уточняет издание DW.

Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что близлежащие школы и детские сады также были заблокированы, а местная полиция обратилась с помощью Twitter к населению с просьбой сохранять фотографии в социальных сетях до окончания операции.

Полиция сообщает приметы разыскиваемого: рост около 180 см, худой, в красной футболке и синих джинсах, вооружен огнестрельным оружием, передвигается на мотоцикле.

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