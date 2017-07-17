Убийство в Миннеаполисе: полицейский застрелил женщину, обратившуюся за помощью

40-летняя австралийка Джастин Дэймонд, преподавательница йоги, которая переехала из Сиднея в Миннеаполис к своему жениху Дону Дэймонду, была застрелена в ночь на субботу полицейским, вызванным ею по номеру 911.

Джастин, которая уже успела сменить девичью фамилию Рущук на фамилию будущего мужа, сообщила о нападении, которое якобы произошло в переулке возле ее дома, пишет 17 июля газета The Washington Post.

Молодые люди планировали сыграть свадьбу в августе этого года.

Звонок в диспетчерскую службу 911 был принят в ночь на воскресенье около 23:30 по местному времени, согласно сводке Бюро по задержанию преступников штата Миннесота.

К месту происшествия в районе Фултон, расположенном на юго-западе Миннеаполиса, прибыли по этому вызову двое полицейских, один из которых по непонятным причинам застрелил вызвавшую его женщину.

Отмечается, что ни одна из телекамер, которые с 2016 года в обязательном порядке носят на себе офицеры полиции, включена не была, и подробности данного инцидента остаются неясными.

Решение о необходимости телекамер для полицейских было принято в июле прошлого года – после того, как полицейские смертельно ранили чернокожего водителя по имени Филандо Кастиль в районе Твин-Сити, объединяющем города Миннеаполис и Сент-Пол.

Депутат, представляющий в горсовете Миннеаполиса район Фултон, назвал этот инцидент "трагическим" и обещал расследовать подробности происшествия.

Газета Тhe Minneapolis Star Tribune отмечает, что провинившийся полицейский отправлен в административный отпуск с сохранением зарплаты – как требует протокол.

Трое свидетелей происшествия рассказали этому изданию: когда полицейские подъехали к указанному месту, вышла женщина в пижаме, и между ними завязалась беседа. В это время полицейский, сидевший на пассажирском месте, выстрелил в нее.

Дон Дэймонд во время этих событий находился вдали от дома – он выехал в другой город по рабочим делам. Его сын, 22-летний Зак, сообщил журналистам, что будущая мачеха была женщиной импульсивной, и не исключено, что преувеличила масштаб происшествия, которое привело в результате к ее гибели.