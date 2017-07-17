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В мире

Новые власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры

время публикации: 12:03 | последнее обновление: 12:03 блог версия для печати фото
Новые власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры

Сеул заявил, что готов провести с Пхеньяном переговоры, целью которых является прекращение "всех враждебных действий, вызывающих военное напряжение" на границе между двумя странами, сообщает BBC.

Пхеньян пока не ответил на предложение о диалоге.

Если предложенные Южной Кореей переговоры состоятся, они станут первыми с 2015 года переговорами на высшем уровне между Сеулом и Пхеньяном.

Напомним, формально страны находятся в состоянии войны, однако президент Южной Кореи Мун Чжэ заявил после своего избрания в мае этого года, что намерен добиваться диалога с КНДР и оказывать давление на Пхеньян для борьбы с ядерной программой и гонкой вооружений.

4 июля телевидение КНДР заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", которая, по некоторым оценкам, может достигнуть берегов США. При этом и северокорейские, и южнокорейские военные признают, что новая ракета пролетела лишь 930 км.

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