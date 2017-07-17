Умер актер Мартин Ландау, лауреат премии "Оскар"

В минувшее воскресенье стало известно, что накануне, 15 июля, в Калифорнии в возрасте 89 лет умер американский актер Мартин Ландау, получивший премию "Оскар" за роль в кинокартине "Эд Вуд". Об этом сообщают портал TMZ и агентство РИА Новости.

Ландау скончался в субботу в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Мартин Ландау. Краткая биографическая справка

Родился 20 июня 1928 года в Бруклине (Нью-Йорк) в еврейской семье. После окончания школы работал мультипликатором.

Сниматься начал в 1958 году. Известность он получил, прежде всего, благодаря сериалам "Миссия невыполнима" и "Космос 1999", снятым в 1960-1970-е годы. В 1968 году он завоевал премию "Золотой глобус".

В общей сложности, играл в примерно в 40 фильмах и сериалах. Наиболее плодотворными для него были 90-е годы, последнюю роль в кино сыграл в 2016 году. За лучшую роль второго плана в картине "Эд Вуд", увидевшей свет в 1994 году, был удостоен премии "Оскар".