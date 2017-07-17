Сергей Лавров – о зоне деэскалации в Сирии: интересы Израиля учтены

Россия и США сделали все возможное, чтобы учесть интересы и обеспечить безопасность Израиля при создании зоны деэскалации на юге Сирии. Об этом заявил в ходе выступления на форуме в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также назвал "последовательной" позицию Кремля и президента РФ Владимира Путина по данному вопросу, пишет 17 июля издание "Политика сегодня".

Напомним, что накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетанигяу заявил после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, что Израиль выступает против подготовленного Россией и США соглашения о создании зоны деэскалации в Сирии, которая грозит укреплением позиций Ирана в этом регионе.

Лавров возразил на это, что Москва и Вашингтон провели подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе Израилем, и сделали все, чтобы израильские интересы были учтены.

Отметим, что 6 июля, накануне начала саммита G20 в Гамбурге, Владимир Путин беседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Тогда пресс-служба Кремля сообщала: "В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии". Канцелярия главы правительства Израиля не комментировала этот телефонный разговор. При этом в окружении Нетаниягу давали понять, что премьер-министр недоволен текстом соглашения о прекращения огня в Сирии, так как он не учитывает интересы Израиля.