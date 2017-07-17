Биньямин Нетаниягу прибыл в Венгрию с официальным визитом

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в столицу Венгрии с официальным визитом, в ходе которого ему предстоит встретиться с главой правительства этой страны Виктором Орбаном и министрами.

Как сообщают в понедельник, 17 июля, израильские СМИ, израильский премьер планирует подписать договор о сотрудничестве в сфере культуры и в области развития технологий.

"Я лечу в Будапешт, чтобы встретиться с лидерами Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. Мы укрепляем связи со странами пяти континентов - Азии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, но укрепление связей с европейскими странами тоже очень важно для нас", – заявил Нетаниягу перед началом европейского турне.

Отметим, что сегодняшняя Венгрия является одной из наиболее антисемитских стран Европы. Результаты опроса, проведенного социологами Центрального Европейского университета в Будапеште под руководством Андраша Ковача, свидетельствуют о том, что от 15% до 20% венгров придерживаются "экстремально антисемитских" взглядов. Помимо этого, около трети граждан страны испытывают предубеждения в отношении евреев, а 19% опрошенных отрицают Холокост.

Секешфехервар, один из крупнейших городов Венгрии, население которого составляет 100.000 человек, планирует создание бронзового памятника Балинту Хоману, министру по делам религий и просвещения, находившемуся у власти с октября 1944-го по март 1945 года, когда страной правил союзник Гитлера Миклош Хорти.

В этот период в венгерском королевстве были убиты 15.000 граждан, большинство из которых – евреи, и 80.000 депортированы в лагеря смерти. Тем не менее, на возведение этого памятника выделило средства министерство юстиции страны.