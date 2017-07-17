Умер режиссер Джордж Ромеро, создатель культовых фильмов ужасов

В минувшее воскресенье, 16 июля, в Торонто от рака легких в возрасте 77 лет умер американский режиссер Джордж Ромеро, известный как создатель культовых фильмов ужасов.

Джордж Ромеро родился 4 февраля 1940 года в городе Нью-Йорк, учился в университете Питтсбурга. Съемками фильмов Ромеро занялся еще в детстве, с 14 лет, используя 8-миллиметровую камеру. По окончании обучения в университете Ромеро снимал короткие фильмы и рекламные ролики. Вскоре, в 60-х годах, Ромеро совместно с друзьями он создал компанию Image Ten Productions, благодаря которой накопил свой первый денежный капитал в размере 100 тысяч долларов. Воспользовавшись этими деньгами Ромеро снял свой первый полнометражный фильм "Ночь живых мертвецов" (1968), который совершил переворот в жанре фильмов ужасов и определил своеобразное направление фильмов про зомби, пишет Википедия.

На полученные от первого фильма деньги Ромеро снял драму "Как мухи на мед" (1971). В 1973 году вышли сразу два его фильма ужасов "Сумасшедшие" и "Голодные жены" (фильм был повторно выпущен в 1982 году в новой редакции и с новым названием "Время ведьм").

В 1977 году вышел фильм "Мартин", в котором рассказывалась история о маньяке считающем себя вампиром. В 1978 году вышел новый фильм повествующий о зомби – "Рассвет мертвецов". Фильм имел огромный успех: при потраченных на его съемки 1,5 миллионов долларов, фильм собрал около 40 миллионов.

В 1981 году вышел фильм "Рыцари на колесах", в 1982 году – "Калейдоскоп ужасов", который состоял из трех частей основанных на произведениях Стивена Кинга.

В 1984-1986 годах Ромеро занимался сериалом "Сказки темной стороны". В 1985 году выходит очередной фильм про зомби – "День мертвых".

В 1988 году выходит фильм "Обезьяна-убийца". В 1990 году Ромеро вместе с Дарио Ардженто снимают фильм "Два злобных взгляда".

В 1993 году Ромеро занялся экранизацией произведения Стивена Кинга, положенного в основу фильма "Темная половина", и до 2000 года ничего не снимал. В 2000 году вышел фильм "Вышибала".

В 2005-м выходит "Земля мертвых", потом, в течение четырех лет, – "Дневники мертвецов" и "Выживание мертвецов" (это был последний фильм режиссера Джорджа Ромеро, хотя он продолжал выступать в качестве сценариста и актера до 2011 года).