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В мире

Единственного еврея в Конгрессе Бразилии соратники обвинили в нацизме

время публикации: 18:07 | последнее обновление: 18:07 блог версия для печати фото
Единственного еврея в Конгрессе Бразилии соратники обвинили в нацизме

Бразильского конгрессмена Серхио Цвейтера, единственного еврея в парламенте нынешнего созыва, который рекомендовал выдвинуть обвинение в коррупции против президента Мишела Темера, однопартийцы обвинили в нацизме.

Если его рекомендация будет принята, дело Темера передадут на рассмотрение Верховного суда, пишет в понедельник, 17 июля, сайт газеты The Jerusalem Post.

"Я никогда не склонюсь перед теми, кто огульно называет меня расистом, намекая игрой слов на мою религию. Я – единственный еврей в Конгрессе, что делает эту клевету еще более оскорбительной", – приводит издание слова Цвейтера.

"Обвинения в нацизме порочит репутацию любого человека, и в особенности того, у которого шесть миллионов соплеменников были уничтожены нацистским режимом. Религиозные предрассудки – вот единственное объяснение этой гнусности, апеллирующей к самой страшной катастрофе в истории моего народа, Холокосту", – утверждает парламентарий.

Серджио Цвейтер родился и вырос в элитной семье: его отец, Вольдемар Цвейтер, в прошлом возглавлял Верховный суд справедливости Бразилии, а брат Луис – суд Рио-де-Жанейро.

Напомним, что семья президента Темера, подозреваемого в коррупции, происходит из деревни Бтаабура, расположенной неподалеку от города Триполи, на севере Ливана, с преимущественно христианским населением. Мишел Темер окончил юридический факультет Университета Сан-Паулу.

В 1983 году был назначен генеральным прокурором города, затем возглавлял секретариат по общественной безопасности в префектуре. С 1987 по 2010 год Темер шесть раз избирался депутатом от штата Сан-Паулу. Более того, в 1997-2001, а также в 2009-2010 годы он был спикером Палаты депутатов страны.

С 2001 года Темер возглавляет Партию бразильского демократического движения. 17 декабря 2010 года Темеру пришлось покинуть Палату депутатов в связи с его избранием вице-президентом Бразилии. 12 мая 2016 года, после начала процедуры импичмента президента Дилмы Руссефф, назначен и.о. президента Бразилии. С 1 сентября является президентом Бразилии.

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