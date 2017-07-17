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В мире

В китайских соцсетях запретили упоминать Винни-Пуха

время публикации: 10:41 | последнее обновление: 11:00 блог версия для печати фото
В китайских соцсетях запретили упоминать Винни-Пуха

Китайские социальные сети, в частности сервис микроблогов Sinai Weibo и мессенджер WeChat начали блокировать записи с упоминанием Винни-Пуха и убрали GIF-изображения знаменитого медвежонка, сообщает Financial Times.

Китайские власти не объявляли о запрете официально, и представители соцсетей не комментируют эту информацию.

По версии большинства СМИ, цензура связана с тем, что в китайских соцсетях появилась традиция сравнивать знаменитого героя Алана Милна с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, в 2016 году также был период, когда китайцы начали блокировать посты с Винни-Пухом.



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