В китайских соцсетях запретили упоминать Винни-Пуха

Китайские социальные сети, в частности сервис микроблогов Sinai Weibo и мессенджер WeChat начали блокировать записи с упоминанием Винни-Пуха и убрали GIF-изображения знаменитого медвежонка, сообщает Financial Times.

Китайские власти не объявляли о запрете официально, и представители соцсетей не комментируют эту информацию.

По версии большинства СМИ, цензура связана с тем, что в китайских соцсетях появилась традиция сравнивать знаменитого героя Алана Милна с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, в 2016 году также был период, когда китайцы начали блокировать посты с Винни-Пухом.





