В работе сервиса YouTube произошел глобальный сбой

В понедельник, 17 июля, пользователи со всего мира сообщают в сбоях в работе крупнейшего сервиса видеохостинга YouTube. При попытке обращения к серверу с помощью браузера происходит ошибка 500 (Internal server error). Также невозможно просматривать ролики с помощью мобильных приложений.

По информации сайта Down Detector, определяющего работоспособность того или иного сайта, в течение дня YouTube "падал" дважды, а проблемы испытывали пользователи во всем мире.

По данным на 16:30, около 50% пользователей по-прежнему не смогут смотреть видео, 34% - не могут получить доступ к сайту, 14% - испытывают трудности при загрузке видео на сайт. Работа сервиса в Израиле восстановлена.

Компания Google, которой принадлежит сервис, не комментирует информацию о сбоях.





