17 июля 2017 г.
последняя новость: 18:13
Умер знаменитый актер
Галкин показал ноги жены
От старения спасет один крем
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:07 Единственного еврея в Конгрессе Бразилии соратники обвинили в нацизме
16:52 В работе сервиса YouTube произошел глобальный сбой
16:45 Убийство в Миннеаполисе: полицейский застрелил женщину, обратившуюся за помощью
15:24 Сергей Лавров – о зоне деэскалации в Сирии: интересы Израиля учтены
15:13 Полиция Германии разыскивает вооруженного человека, проникшего на территорию колледжа
14:08 Уволенному еврею-парикмахеру, желавшему работать по субботам, выплатят $10.000
13:35 Отчет: количество антисемитских преступлений в Великобритании выросло за два года на 44%
12:59 Убийца кошек из Калифорнии приговорен к 16 годам тюрьмы
12:32 У берегов Камеруна затонуло военное судно: десятки пропавших
12:03 Новые власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры
В мире

В работе сервиса YouTube произошел глобальный сбой

время публикации: 16:52 | последнее обновление: 17:31 блог версия для печати фото
В работе сервиса YouTube произошел глобальный сбой

В понедельник, 17 июля, пользователи со всего мира сообщают в сбоях в работе крупнейшего сервиса видеохостинга YouTube. При попытке обращения к серверу с помощью браузера происходит ошибка 500 (Internal server error). Также невозможно просматривать ролики с помощью мобильных приложений.

По информации сайта Down Detector, определяющего работоспособность того или иного сайта, в течение дня YouTube "падал" дважды, а проблемы испытывали пользователи во всем мире.

По данным на 16:30, около 50% пользователей по-прежнему не смогут смотреть видео, 34% - не могут получить доступ к сайту, 14% - испытывают трудности при загрузке видео на сайт. Работа сервиса в Израиле восстановлена.

Компания Google, которой принадлежит сервис, не комментирует информацию о сбоях.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 октября 2013 г.
В работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой
// NEWSru.co.il // В мире // 24 декабря 2010 г.
Компания Skype пообещала компенсировать причиненные пользователям неудобства
// NEWSru.co.il // В мире // 24 декабря 2010 г.
Сервис Skype продолжает работать с перебоями. Компания принесла извинения за неудобства







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 17 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017