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В мире

Уволенному еврею-парикмахеру, отказавшемуся работать по субботам, выплатят $10.000

время публикации: 14:08 | последнее обновление: 14:08 блог версия для печати

Суд по правам человека канадской провинции Квебек распорядился выплатить компенсацию в размере 10.000 долларов 54-летнему Ричарду Зильбергу, религиозному парикмахеру-еврею, уволенному за то, что он отказался работать в шаббат – вопреки указаниям начальника.

Судьи пришли к выводу, что руководство парикмахерской нарушило закон о свободе вероисповедания, пишет в понедельник, 17 июля, агентство еврейских новостей JTA.

Двумя годами ранеее Комиссия по правам человека Квебека, чьи решения имеют рекомендательный характер, потребовала, чтобы владелица салона Айрис Грэсси, также еврейка, выплатила уволенному стилисту 15.000 долларов компенсации.

Зильберг работал в этом заведении с 2011 года и поначалу ему позволялось блюсти субботу – священный для евреев день. Однако спустя год хозяйка заведения потребовала, чтобы он начал обслуживать клиентов, количество которых по субботам обычно возрастало. Тот отказался – и был уволен.

Зильберг заявил в связи с этим решением: спустя пять лет справедливость восторжествовала, и ему, потомку религиозных евреев, любящему свой народ и его традиции, позволено поступать так, как он считает нужным.

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