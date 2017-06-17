"Девушка позвонила матери, чтобы попрощаться". Daily Mail о жертвах пожара в Grenfell Tower

Издание Daily Mail опубликовало уточненные данные о погибших и пострадавших в результате пожара, вспыхнувшего в 120-квартирном жилом высотном доме Grenfell Tower на западе Лондона.

По состоянию на 17 июня, власти Великобритании подтверждают гибель 30 человек. 70 человек пропали без вести, высока вероятность того, что они погибли. 24 человека находятся в больницах, 12 из них – в отделениях интенсивной терапии.

Газета рассказывает о некоторых жертвах пожара. Молодая итальянская пара, Глория Тревисан и Марко Готтарди, погибли в своей квартире, не успев выбраться оттуда. Глория и Марко, оба – выпускники архитектурного факультета, переехали в Лондон три месяца назад. Они сняли квартиру на 23-м этаже, так их пленил вид, открывавшийся из окна. За несколько минут до гибели молодые люди успели позвонить своим родным в Италию. Марко попросил отца не беспокоиться, но уже спустя 15 минут Глория, звонившая матери, попрощалась с ней, сказав: "Мама, спасибо за все, что вы для меня сделали".

72-летний Салах Абдулла выскочил из квартиры на 17-м этаже в пижаме и халате, держа жену, 54-летнюю Хадиджу, за руку. Однако в давке, возникшей на лестнице, он потерял равновесие и нечаянно выпустил руку Хадиджи. Когда он оказался на улице, женщины рядом не было. Судя по всему, она погибла. Супруги были женаты 28 лет.

23-летний Мухаммад аль-Хаджали выбежал из квартиры на 14-м этаже вместе со своим старшим братом, 25-летним Омаром. Однако, когда Омар огляделся, то понял, что брат, судя по всему, остался в доме, не сумев пробраться сквозь толпу бегущих по лестницам людей. Несколько месяцев назад братья (вместе с младшим, Хашимом, который живет в другом районе города) покинули Сирию, получив статус беженцев. Омар не может поверить, что Мухаммад "выжил в Сирии только для того, чтобы погибнуть в спокойном и мирном Лондоне".

Также погибла 24-летняя художница Хадиджа Сайэ, не сумевшая выйти из квартиры на 20-м этаже, где она проживала вместе с 50-летней матерью, Мэри Менди. За несколько минут до гибели она позвонила друзьям, попросив их молиться за нее и ее мать. В настоящее время работы Хадиджи Сайэ находятся на выставке в Венеции.

42-летняя Сасен Шукейр потеряла в лондонском пекле трех дочерей и еще троих членов своей семьи. Сама она в это время находилась в гостях. По словам Сасен, единственное, что поддерживает ее, это надежда найти их живыми.