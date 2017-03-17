17 марта 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:18 Посол Израиля в Москве Гари Корен был вызван в российский МИД
20:17 В Бруклине похищен ноутбук, содержащий секретную информацию о Trump Tower
19:16 "Пока ты не покончишь с собой": педофил шантажировал подростков откровенными фото
18:33 Рима Халаф, глава ESCWA, обвинившая Израиль в апартеиде, подала в отставку
17:41 Мужчина умер от удара током, когда заряжал свой мобильный телефон
16:24 Адвокат попытался отобрать у экс-супруги особняки, подаренные ей "за верность"
11:28 Турецкая газета изобразила Меркель в нацистской форме, назвав ее Гитлером женского рода
10:13 В Мьянме обнаружены мухоморы в янтаре, возраст которыъ 100 миллионов лет
04:33 Минздрав РФ опроверг наличие пункта о запрете продажи табака в антитабачной концепции
04:15 В Луганской области погибли два украинских военнослужащих, еще четверо ранены
В мире

Посол Израиля в Москве Гари Корен был вызван в российский МИД

время публикации: 21:18 | последнее обновление: 21:40 блог версия для печати фото
Посол Израиля в Москве Гари Корен был вызван в российский МИД
Посол Израиля Гари Корен
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов

В пятницу, 17 марта, посол Израиля в Москве Гари Корен был вызван заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым для обсуждения авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по нескольким целям на территории Сирии.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено последним событиям в Сирии и вокруг нее", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

- ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии

Напомним, в ночь на пятницу, 17 марта, самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии. На сайтах ряда арабских СМИ появилась информация о том, что израильские военные самолеты разбомбили в Сирии склады ракетных вооружений "Хизбаллы". Согласно официальному сообщению ЦАХАЛа, в ходе операции по самолетам были выпущены несколько ракет ПВО, одна из которых была перехвачена израильскими ПРО. В результате этого инцидента среди израильтян пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Сирии направило письма генеральному секретарю ООН и президенту Совета Безопасности по поводу "израильской агрессии, грубо нарушающей суверенитет и неприкосновенность сирийской территории". В посланиях сирийского МИД в ООН (как и в заявлении командования армии Сирии) сказано, что речь идет о "поддержке сионистским врагом террористических банд "Исламского государства" и отчаянной попытке поднять упавший боевой дух террористов на фоне побед сирийской армии". Также в письмах внешнеполитического ведомства содержится призыв "осудить израильскую агрессию и обязать Израиль прекратить поддерживать терроризм в Сирии".

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал информацию о том, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии.

"Наша политика очень последовательна, - сказал Нетаниягу, - когда мы узнаем о попытке передать современное оружие "Хизбалле", мы делаем все, чтобы предотвратить ее, при условии, что у нас есть соответствующие информация и возможность оперативно отреагировать".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 марта 2017 г.
Нетаниягу заявил, что Израиль пресечет любые попытки передать оружие "Хизбалле"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
МИД Сирии пожаловался в ООН на "израильскую агрессию"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 17 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017