Посол Израиля в Москве Гари Корен был вызван в российский МИД

В пятницу, 17 марта, посол Израиля в Москве Гари Корен был вызван заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым для обсуждения авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по нескольким целям на территории Сирии.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено последним событиям в Сирии и вокруг нее", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

- ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии



Напомним, в ночь на пятницу, 17 марта, самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии. На сайтах ряда арабских СМИ появилась информация о том, что израильские военные самолеты разбомбили в Сирии склады ракетных вооружений "Хизбаллы". Согласно официальному сообщению ЦАХАЛа, в ходе операции по самолетам были выпущены несколько ракет ПВО, одна из которых была перехвачена израильскими ПРО. В результате этого инцидента среди израильтян пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Сирии направило письма генеральному секретарю ООН и президенту Совета Безопасности по поводу "израильской агрессии, грубо нарушающей суверенитет и неприкосновенность сирийской территории". В посланиях сирийского МИД в ООН (как и в заявлении командования армии Сирии) сказано, что речь идет о "поддержке сионистским врагом террористических банд "Исламского государства" и отчаянной попытке поднять упавший боевой дух террористов на фоне побед сирийской армии". Также в письмах внешнеполитического ведомства содержится призыв "осудить израильскую агрессию и обязать Израиль прекратить поддерживать терроризм в Сирии".

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал информацию о том, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии.

"Наша политика очень последовательна, - сказал Нетаниягу, - когда мы узнаем о попытке передать современное оружие "Хизбалле", мы делаем все, чтобы предотвратить ее, при условии, что у нас есть соответствующие информация и возможность оперативно отреагировать".





