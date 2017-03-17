Рима Халаф, глава ESCWA, обвинившая Израиль в апартеиде, подала в отставку

Рима Халаф, глава региональной комиссии ООН по экономическим и социальным проблемам Западной Азии (ESCWA), заместитель генсека ООН, подала в отставку спустя два дня после того, как обвинила Израиль в апартеиде. Причиной отставки она назвала давление, оказанное на нее генеральным секретарем ООН Антонио Гуттерешем, сообщает Today Online.

Несколькими часами ранее генсек ООН Антонио Гутерреш обратился к региональной комиссии ООН по экономическим и социальным проблемам Западной Азии (ESCWA), представляющей 18 арабских стран, с призывом удалить со своего сайта доклад, содержащий обвинение Израиля в апартеиде.

Напомним, доклад, в котором Израилю инкриминируется установление режима апартеида и проведение дискриминационной политики в отношении палестинцев, был обнародован в среду, 15 марта. Столь открытое обвинение по адресу еврейского государства впервые прозвучало с трибуны ООН. Рима Халаф, глава региональной комиссии ООН по экономическим и социальным проблемам Западной Азии, заявила, выступая в бейрутской штаб-квартире ESCWA, что "Израиль – расистское государство, в котором преследуют палестинцев".

Халаф сообщила присутствующим, что Израиль проводит целенаправленную политику разделения палестинского общества на четыре группы – жителей Восточного Иерусалима, жителей Западного берега, жителей сектора Газы и обитателей лагерей беженцев за пределами еврейского государства. Данная стратегия якобы применяется Израилем "для более успешного подавления палестинского народа".

Дани Данон, посол Израиля в ООН, также подверг жесткой критике этот доклад, заявив: "Попытка очернить и оклеветать единственную настоящую демократию на Ближнем Востоке путем проведения неправомерных параллелей отвратительна и основана на вопиющей лжи".





