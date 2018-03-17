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В мире

Independent: Николай Глушков, соратник Березовского, был задушен собачьим поводком

время публикации: 07:36 | последнее обновление: 07:55 блог версия для печати фото
Следственная группа около дома Николая Глушкова. 14 марта 2018 года
Следственная группа около дома Николая Глушкова. 14 марта 2018 года
Следственная группа около дома Николая Глушкова. 14 марта 2018 года

Поздно вечером 12 марта, в доме на Кларенс-Авеню в районе Нью-Малден на юго-западе Лондона был найден мертвым 68-летний Николай Глушков – в прошлом российский бизнесмен, соратник Бориса Березовского.

Британское издание Independent пишет, что следствие пришло к выводу: он был задушен собачьим поводком. К расследованию привлечено контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

Николай Глушков был убит через восемь дней после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следствие пока не связывает эти два преступления.

Independent напоминает: Глушков в 2013 году заявлял изданию The Guardian, что его друг Борис Березовский был убит, а не покончил с собой, повесившись в ванной, как полагало следствие. Тело Березовского было найдено в его особняке в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013-го. "Я не верю, что Борис покончил с собой. Слишком много смертей (среди российских эмигрантов)", – говорил тогда Глушков.

Николай Глушков родился 24 декабря 1949 в Майкопе. В 1972 году окончил Университет дружбы народов по специальности "физика". В 1981 году окончил Академию внешней торговли по специальности "экономика". В 1986-1988 годах был начальником отдела внешнеторгового объединения "Продинторг". В 1988-1989 годах руководил сектором ВНИИ прикладных автоматизированных систем Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике. В 1989-1991 годах был начальником отдела, заместителем генерального директора совместного предприятия "ЛогоВАЗ", созданного Борисом Березовским. В 1991-1995 годах являлся заместителем генерального директора, генеральным директором Департамента АО "АвтоВАЗ". В 1996 году стал заместителем директора "Аэрофлота". В 1999 году Глушков был привлечен к следствию по "делу Аэрофлота", по которому также выдвигались обвинения против Березовского. В декабре 2000-го Глушков был арестован, его обвинили в мошенничестве, хищении валютных средств, а также в отмывании преступно нажитых средств за границей и невозвращении валюты из-за границы. Позднее Глушкову инкриминировали еще и побег из больницы, где он находился под стражей. В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом того, что он под стражей находился с декабря 2000 года, Глушков был освобожден в зале суда. В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2017-м его заочно вновь судили в России заочно и приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в хищении 122 миллионов долларов у "Аэрофлота".



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