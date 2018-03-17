Independent: Николай Глушков, соратник Березовского, был задушен собачьим поводком

Поздно вечером 12 марта, в доме на Кларенс-Авеню в районе Нью-Малден на юго-западе Лондона был найден мертвым 68-летний Николай Глушков – в прошлом российский бизнесмен, соратник Бориса Березовского.

Британское издание Independent пишет, что следствие пришло к выводу: он был задушен собачьим поводком. К расследованию привлечено контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

Николай Глушков был убит через восемь дней после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Следствие пока не связывает эти два преступления.

Independent напоминает: Глушков в 2013 году заявлял изданию The Guardian, что его друг Борис Березовский был убит, а не покончил с собой, повесившись в ванной, как полагало следствие. Тело Березовского было найдено в его особняке в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013-го. "Я не верю, что Борис покончил с собой. Слишком много смертей (среди российских эмигрантов)", – говорил тогда Глушков.

Николай Глушков родился 24 декабря 1949 в Майкопе. В 1972 году окончил Университет дружбы народов по специальности "физика". В 1981 году окончил Академию внешней торговли по специальности "экономика". В 1986-1988 годах был начальником отдела внешнеторгового объединения "Продинторг". В 1988-1989 годах руководил сектором ВНИИ прикладных автоматизированных систем Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике. В 1989-1991 годах был начальником отдела, заместителем генерального директора совместного предприятия "ЛогоВАЗ", созданного Борисом Березовским. В 1991-1995 годах являлся заместителем генерального директора, генеральным директором Департамента АО "АвтоВАЗ". В 1996 году стал заместителем директора "Аэрофлота". В 1999 году Глушков был привлечен к следствию по "делу Аэрофлота", по которому также выдвигались обвинения против Березовского. В декабре 2000-го Глушков был арестован, его обвинили в мошенничестве, хищении валютных средств, а также в отмывании преступно нажитых средств за границей и невозвращении валюты из-за границы. Позднее Глушкову инкриминировали еще и побег из больницы, где он находился под стражей. В 2004 году Савеловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к трем годам и трем месяцам заключения. С учетом того, что он под стражей находился с декабря 2000 года, Глушков был освобожден в зале суда. В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2017-м его заочно вновь судили в России заочно и приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в хищении 122 миллионов долларов у "Аэрофлота".





