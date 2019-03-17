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17 марта 2019 г.
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В мире

Премьер-министр Новой Зеландии: террорист уведомил власти за 9 минут до начала бойни

время публикации: 07:29 | последнее обновление: 07:36 блог версия для печати фото
Джасинда Ардерн с родственниками погибших в Веллингтоне. 17 марта 2019 года
Премьер-министр Новой Зеландии: террорист уведомил власти за 9 минут до начала бойни
На месте происшествия. 17 марта 2019 года

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила, что за девять минут до начала бойни в мечетях Крайстчерча ее канцелярия получила 74-страничную "диатрибу" от Брентона Тарранта. Но у властей не было достаточно времени для того, чтобы отреагировать и предотвратить теракт.

Судя по словам Ардерн, Таррант направил свое послание не только в канцелярию главы правительства, но также на электронную почту премьер-министра и десятков других высокопоставленных чиновников.

Джасинда Ардерн, выступая 17 марта перед журналистами, пояснила, что в "диатрибе" Тарранта не было указано место, где он планирует осуществить нападение, в этом тексте вообще не было никаких конкретных деталей, которые позволили бы властям действовать целенаправленно.

Премьер-министр отметила, что гневный манифест террориста был направлен по более чем 30 адресам. Спустя две минуты этот документ был передан службам безопасности. В течение 36 минут после этого уже были осуществлены первые задержания подозреваемых.

Ранее, во время встречи с представителями мусульманской общины в Веллингтоне, на траурной церемонии Джасинда Ардерн назвала теракт в Крайстчерче самым кровавым массовым убийством, когда-либо совершенным в Новой Зеландии в мирное время.

По распоряжению главы правительства, уровень мер безопасности в Новой Зеландии поднят до наивысшего. Особое внимание уделяется охране мечетей и общественных зданий мусульманской общины. Усилена охрана еврейских объектов.

Кроме того, уже в понедельник, 18 марта, правительство Новой Зеландии рассмотрит вопрос об изменении закона о торговле оружием в стране.

Комиссар полиции Майк Буш сообщил журналистам, что пока не установлено, где Таррант приобретал оружие. Известно, что террорист использовал несколько видом огнестрельного оружия, в том числе полуавтоматические винтовки.

Ранее власти Новой Зеландии подтвердили сообщения СМИ о том, что главным подозреваемым по делу о терактах в мечетях является 28-летний Брентон Таррант, уроженец Графтона (австралийский Новый Южный Уэльс), недавно переехавший в Данидин (Новая Зеландия). На суде Таррант заявил, что планировал атаковать мечеть "Аль-Худа" в Данидине, однако затем его намерения изменились. Ему уже предъявлены первые обвинения. Следующее заседание суда назначено на 5 апреля, когда Тарранту будут предъявлены новые обвинения.

Известно, что Брентон Таррант много путешествовал, время от времени оставаясь ненадолго в Новой Зеландии. В частности, с 9 по 15 ноября 2018 года он был в Болгарии, откуда отправился в Румынию и Венгрию.

Соседи говорят о Тарранте как о "тихом человеке, который любил рассказывать о своих путешествиях". Известно, что он был "одержим фитнесом и стрельбой", занимался в стрелковом клубе Южного Отаго. Особенно усердно он практиковался в стрельбе из AR-15 и охотничьего ружья.

Напомним, на автоматах, использовавшихся Таррантом во время нападения, были написаны имена Александра Бизонетта и Луки Траяни, устроивших стрельбу в мечетях Италии и Канады. Кроме того, на рожках к автоматическим винтовкам, которые использовал Таррант, были латиницей белой краской написаны имена русского адмирала Дмитрия Сенявина (прославившегося победами над турками в Дарданелльском сражении в 1807 году), имена Давида Сослана и Давида Агмашенебели (Строителя) на грузинском языке, имя черногорского писателя и военачальника Марко Милянова (борца за сербское национальное объединение и освобождение от ига Османской империи), британского адмирала Эдварда Кодрингтона и австрийского фельдмаршала Эрнста Штаремберга (участвовавших в боях против турок).

В результате терактов в двух мечетях Крайстчерча были убиты 50 человек. Еще примерно 50 человек остаются на данный момент в больницах. Состояние более 10 пострадавших от тяжелого до критического. Среди раненых, находящихся в критическом состоянии, четырехлетняя девочка.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 марта 2019 г.
Главный подозреваемый по делу о терактах в Крайстчерче был "одержим стрельбой"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 15 марта 2019 г.
Убийца мусульман в Крайстчерче расписал рожки именами полководцев, воевавших с турками
// NEWSru.co.il // В мире // 15 марта 2019 г.
Теракты в мечетях Новой Зеландии: около 50 убитых, задержаны четверо подозреваемых





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