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В мире

ABC: Трамп поставил под угрозу жизнь израильского агента в рядах ИГ

время публикации: 07:31 | последнее обновление: 10:11 блог версия для печати фото
Дональд Трамп
ABC: Трамп поставил под угрозу жизнь израильского агента в рядах ИГ
Сергей Лавров

Телекомпания ABC News сообщает со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне, что, сообщив России секретную разведывательную информацию по Сирии, президент Дональд Трамп поставил под угрозу жизнь израильского агента в рядах "Исламского государства".

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По сведениям телекомпании, именно этот агент раскрыл план ИГ взорвать летящий в США пассажирский самолет с помощью заложенного в переносной компьютер взрывного устройства.

Израиль передал информацию США с условием, что ее источник не будет раскрыт, говорится в сообщении ABC.

Телекомпания цитирует бывшего директора национального центра по борьбе с террором Мэтта Ольсена, по словам которого под ударом оказались не только конкретный агент, поставивший важную информацию, но и сама возможность вербовать новых агентов в рядах ИГ.

О том, что Дональд Трамп выдал главе российского МИДа Сергею Лаврову секретную операцию, связанную с операциями США и союзников против "Исламского государства", первой сообщила газета The Washington Post. Позже дополнительные подробности опубликовала газета The New York Times.

В публикациях говорилось, что речь идет о секретной информации, предоставленной стратегическим партнером США, который не давал разрешение на передачу данных России. Согласно источникам The Washington Post, разглашение этой информации Трампом ставит под угрозу сотрудничество США с союзником, имеющим источники в "Исламском государстве".

Представители Белого дома и Кремля опровергали эти сообщения. Дональд Трамп также начал утро с серии "твиттов", в которых отрицал данные, изложенные в The Washington Post, однако затем опубликовал еще один "твитт", в котором заявил, что он имел полное право поделиться информацией с союзником в интересах борьбы с терроризмом.

В Израиле на текущий момент по сути не комментируют данный инцидент.



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// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2017 г.
NY Times: Трамп передал России секретные данные, полученные от Израиля
// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2017 г.
СМИ: Трамп передал России секретную информацию; Белый дом и Кремль опровергают







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