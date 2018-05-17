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В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Башара Асада

время публикации: 22:25 | последнее обновление: 22:48 блог версия для печати фото
В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Башара Асада
В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Башара Асада
В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Башара Асада

Президент Сирийской арабской республики Башар Асад с рабочим визитом посетил Россию. В четверг, 17 мая, в Сочи он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Кремля цитирует заявления обоих лидеров, которые были сделаны после окончания переговоров.

Владимир Путин поздравил гостя с началом священного месяца Рамадан.

"Хочу также поздравить Вас со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями. Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - сказал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что благодаря военным успехам были созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса.

"Многое уже сделано в ходе Астанинского процесса. Многое сделано и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи. Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача – это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации", - сказал Владимир Путин.

Башар Асад, в свою очередь, поздравил Владимира Путина с избранием на новый президентский срок. Отметим что это является доказательством правильности его политики внутри страны и на международной арене.

Башар Асад отметил, что с последней встречи, которая произошла несколько месяцев назад, произошло много позитивных изменений.

"В первую очередь, это касается борьбы с терроризмом. Площадь, которую контролируют террористы, стала гораздо меньше. За последние недели сотни тысяч сирийцев уже смогли вернуться в свои дома, на пути – еще миллионы сирийцев.

Стабильность улучшается, и все это открывает двери перед политическим процессом, который мы начали некоторое время назад. Я всегда говорил и сейчас повторю еще раз, что мы всегда с воодушевлением поддерживаем политический процесс, который должен идти параллельно с борьбой с терроризмом.

Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с Вами и другими партнерами и друзьями будем и дальше твердо двигаться вперед в деле мирного процесса на благо достижения мира. Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и в Сочи", - цитирует пресс-служба Кремля Асада.

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