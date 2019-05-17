18+
21 мая 2019 г.
последняя новость: 10:46
Справедливому национализму ? да, закону об иммунитете ? нет
«Хизбалла» на грани банкротства
На развалинах еврейского прошлого
Страхи короля Иордании
ТОП-5 продуктов для женского либидо
10 фактов о смерти
Мать внебрачного сына Булдакова о романе с актером
Алла Пугачева простила племянника
Антисемитизм из-за вспышки кори
Я не верю в "кураторов"
С детьми не все в порядке, предупреждает эксперт
Для ЕС нет места на Ближнем Востоке
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:23 Австрия отказалась от участия в работе дискуссионного клуба "Валдай"
08:12 Президент Украины обнародовал декларацию о доходах
05:17 Жертвами взрыва на подмосковной АЗС стали три человека
04:35 В Домодедово пьяного авиадебошира доставили в полицию на кресле-каталке
01:31 В Германии арестован лидер российской арт-группы "Война" Олег Воротников
00:40 Россиянин погиб во время катания на лодке в Финляндии
21:13 В Чикаго в синагогу брошена бутылка с "коктейлем Молотова"
19:41 Президент Украины обнародовал декларацию о доходах
19:01 Эйфелева башня эвакуирована из-за таинственного альпиниста
18:48 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен подать в отставку
Загрузка...
В мире

Парламент Германии назвал антиизраильское движение BDS антисемитским

время публикации: 17 мая 2019 г., 20:23 | последнее обновление: 17 мая 2019 г., 23:31 блог версия для печати фото
Парламент Германии назвал антиизраильское движение BDS антисемитским

В пятницу, 17 мая, парламент Германии одобрил резолюцию, признающую антисемитским движение BDS ("Бойкот, вывод инвестиций, санкции").

Бундестаг призвал правительство Германии отказаться от сотрудничества с любыми организациями, способствующими делегитимизации еврейского государства, а также от участия в акциях, организованных активистами BDS.

Кроме того, резолюция призывает власти прекратить государственное финансирование организаций, пропагандирующих бойкот Израиля. В резолюции утверждается, что аргументация и методы пропаганды идей BDS являются откровенно антисемитскими.

Впервые страна центральной Европы признала движение BDS антисемитским, сообщает Times of Israel.

"Призывы BDS бойкотировать израильских артистов, а также наклейки на товары, произведенные в Израиле, призванные отговорить людей от покупки, напоминают о самой страшной эпохе истории Германии. Стикеры движения BDS "Не покупай!" неизбежно вызывают ассоциации с нацистским лозунгом "Не покупай у евреев!", - утверждают авторы резолюции.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал принятие резолюции, сказав, что такие решения могут привести к "конкретным шагам" по прекращению финансирования групп, выступающих за бойкот.

Посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров сказал: "Это важное решение, особенно потому, что оно было принято в ведущем парламенте Европы".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 21 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019