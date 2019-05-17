Парламент Германии назвал антиизраильское движение BDS антисемитским

В пятницу, 17 мая, парламент Германии одобрил резолюцию, признающую антисемитским движение BDS ("Бойкот, вывод инвестиций, санкции").

Бундестаг призвал правительство Германии отказаться от сотрудничества с любыми организациями, способствующими делегитимизации еврейского государства, а также от участия в акциях, организованных активистами BDS.

Кроме того, резолюция призывает власти прекратить государственное финансирование организаций, пропагандирующих бойкот Израиля. В резолюции утверждается, что аргументация и методы пропаганды идей BDS являются откровенно антисемитскими.

Впервые страна центральной Европы признала движение BDS антисемитским, сообщает Times of Israel.

"Призывы BDS бойкотировать израильских артистов, а также наклейки на товары, произведенные в Израиле, призванные отговорить людей от покупки, напоминают о самой страшной эпохе истории Германии. Стикеры движения BDS "Не покупай!" неизбежно вызывают ассоциации с нацистским лозунгом "Не покупай у евреев!", - утверждают авторы резолюции.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал принятие резолюции, сказав, что такие решения могут привести к "конкретным шагам" по прекращению финансирования групп, выступающих за бойкот.

Посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров сказал: "Это важное решение, особенно потому, что оно было принято в ведущем парламенте Европы".





