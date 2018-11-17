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В мире

США проголосовали против резолюции, осуждающей оккупацию Голанских высот

время публикации: 10:36 | последнее обновление: 11:09 блог версия для печати фото
Никки Хейли
Дани Данон
Голанские высоты

Соединенные Штаты впервые в истории проголосовали против традиционной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей оккупацию Израилем Голанских высот, сообщает The Washington Post.

До сих пор США, не признающие, как и остальной мир, аннексии Израилем Голанских высот, на голосованиях по данному вопросу воздерживались.

"Учитывая антиизраильский характер этой резолюции, а также эскалацию напряженности на сирийской границе на Голанах и обостряющийся гуманитарный кризис, в этом году Соединенные Штаты решили проголосовать против резолюции", - заявила посол США в ООН Никки Хейли.

Никки Хейли также заметила, что США больше не будут воздерживаться от "бесполезного голосования по этому вопросу", подчеркнув, что "преступления, которые продолжает совершать сирийский режим, доказывают его неспособность управлять чем бы то ни было".

"Деструктивное влияние иранского режима на Сирию представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. "Исламское государство" и другие террористические группировки по-прежнему остаются на территории Сирии. И эта резолюция никак не способствует достижению мирному соглашения между сторонами конфликта", - пояснила Хейли.

Посол Израиля в ООН Дани Данон заметил по этому поводу: "Изменение позиции США в голосовании по этой резолюции является еще одним свидетельством сотрудничества между двумя странами".

В то же время посол Сирии в ООН Башар Джафари заявил: своим поведением США дают понять, что отказываются от роли спонсора миротворческого процесса на Ближнем Востоке.

Напомним, что в июле текущего года на заседании парламентского подкомитета национальной безопасности Комитета по надзору, созванного по инициативе республиканца из Флориды Рона Де Сантиса, депутаты Палаты представителей Конгресса США обсуждали возможность признания Голанских высот частью Израиля.

После переноса посольства США в Иерусалим правительство Нетаниягу регулярно поднимало вопрос о международном признании Голанских высот, аннексированных Израилем в ходе Шестидневной войны. Основной аргумент Нетаниягу – непрекращающаяся война в Сирии и необходимость защищать северные границы Израиля – от террористов и потока беженцев.

Де Сантис призвал коллег "быть реалистами" и признать тот факт, что Голанские высоты являются частью еврейского государства, совершенно необходимой ему с точки зрения национальной безопасности.

Его предложение оспорили ряд конгрессменов-демократов, которые полагают, что признание аннексии Голанских высот дестабилизирует регион и создаст угрозу безопасности США и их союзников.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 ноября 2018 г.
США впервые проголосуют против резолюции ООН по Голанам, осуждающей Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июля 2018 г.
В Конгрессе США обсуждают возможность признания Голанских высот





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