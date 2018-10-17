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В мире

Инцидент в Керчи признали терактом

время публикации: 14:19 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Керч, Крымский полуостров
Керч, Крымский полуостров
Инцидент в Керчи признали терактом

Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал дело о нападении в Керчи с теракта на убийство. Как сообщалось ранее, стрельбу устроил студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, покончивший с собой.

Ранее первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт с помощью самодельного взрывного устройства.

Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на усиленный режим патрулирования.

Напомним, в результате взрыва не менее 17 человек погибли и около 50 пострадали. Несколько десятков человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Не менее шести раненых находятся в тяжелом состоянии.

Власти сообщают, что число жертв может возрасти.

Большая часть убитых и пострадавших - подростки.

Сначала сообщалось, что причина взрыва стала утечка газа, однако вскоре выяснилось, что колледж не был подключен к центральной системе газоснабжения.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники МЧС.

По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже возбуждено уголовное дело. В Керчь отправлены следователи из Москвы.

В Twitter Mash опубликована фотография предполагаемого террориста.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт в колледже устроил студент этого учебного заведения, позже покончивший с собой.

При этом СМИ публиковали свидетельства якобы очевидцев, согласно которым, нападавших было несколько, они стреляли по студентам и преподавателям и бросали взрывные пакеты.

В частностью, на канале YouTube kerchnettv было моментально опубликовано видео с комментарием директора Керченского политехнического техникума Ольги Гребенниковой, которая рассказывает кому-то по телефону о том, что произошел "настоящий теракт, как положено, как в Беслане".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 октября 2018 г.
Официальная версия: причиной взрыва в Керчи стал подрыв неустановленного взрывного устройства. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В мире // 17 октября 2018 г.
В одном из колледжей Керчи прогремел взрыв, есть многочисленные жертвы





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Среда, 17 октября 2018 г.
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