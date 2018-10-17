Инцидент в Керчи признали терактом

Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал дело о нападении в Керчи с теракта на убийство. Как сообщалось ранее, стрельбу устроил студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, покончивший с собой.

Ранее первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт с помощью самодельного взрывного устройства.

Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на усиленный режим патрулирования.

Напомним, в результате взрыва не менее 17 человек погибли и около 50 пострадали. Несколько десятков человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Не менее шести раненых находятся в тяжелом состоянии.

Власти сообщают, что число жертв может возрасти.

Большая часть убитых и пострадавших - подростки.

Сначала сообщалось, что причина взрыва стала утечка газа, однако вскоре выяснилось, что колледж не был подключен к центральной системе газоснабжения.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники МЧС.

По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже возбуждено уголовное дело. В Керчь отправлены следователи из Москвы.

В Twitter Mash опубликована фотография предполагаемого террориста.

Фотография террориста. Этого человека в Керчи сейчас ищут все. Он зашел с оружием в школу, открыл стрельбу и взорвал бомбу.



Если вы увидите его на улице - уходите сейчас же и звоните в полицию. pic.twitter.com/xGLrCABl7z — Breaking Mash (@BreakingMash) October 17, 2018

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт в колледже устроил студент этого учебного заведения, позже покончивший с собой.

При этом СМИ публиковали свидетельства якобы очевидцев, согласно которым, нападавших было несколько, они стреляли по студентам и преподавателям и бросали взрывные пакеты.

В частностью, на канале YouTube kerchnettv было моментально опубликовано видео с комментарием директора Керченского политехнического техникума Ольги Гребенниковой, которая рассказывает кому-то по телефону о том, что произошел "настоящий теракт, как положено, как в Беслане".





