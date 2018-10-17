Инцидент в Керчи признали терактом

Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал дело о нападении в Керчи с теракта на убийство. Как сообщалось ранее, стрельбу устроил студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, покончивший с собой.
Ранее первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт с помощью самодельного взрывного устройства.
Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на усиленный режим патрулирования.
Напомним, в результате взрыва не менее 17 человек погибли и около 50 пострадали. Несколько десятков человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Не менее шести раненых находятся в тяжелом состоянии.
Власти сообщают, что число жертв может возрасти.
Большая часть убитых и пострадавших - подростки.
Сначала сообщалось, что причина взрыва стала утечка газа, однако вскоре выяснилось, что колледж не был подключен к центральной системе газоснабжения.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники МЧС.
По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже возбуждено уголовное дело. В Керчь отправлены следователи из Москвы.
В Twitter Mash опубликована фотография предполагаемого террориста.
Фотография террориста. Этого человека в Керчи сейчас ищут все. Он зашел с оружием в школу, открыл стрельбу и взорвал бомбу.— Breaking Mash (@BreakingMash) October 17, 2018
Если вы увидите его на улице - уходите сейчас же и звоните в полицию. pic.twitter.com/xGLrCABl7z
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт в колледже устроил студент этого учебного заведения, позже покончивший с собой.
При этом СМИ публиковали свидетельства якобы очевидцев, согласно которым, нападавших было несколько, они стреляли по студентам и преподавателям и бросали взрывные пакеты.
В частностью, на канале YouTube kerchnettv было моментально опубликовано видео с комментарием директора Керченского политехнического техникума Ольги Гребенниковой, которая рассказывает кому-то по телефону о том, что произошел "настоящий теракт, как положено, как в Беслане".