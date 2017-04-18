Виновник теракта в метро Санкт-Петербурга отказался от признательных показаний

Аброр Азимов, которого подозревают в организации теракта в метро Петербурга, отказался в ходе слушаний в Басманном суде от ранее данных признательных показаний.

Об этом сообщает во вторник, 18 апреля, сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

"То что я признал, что я причастен к взрыву, я этого не говорил", – приводит издание слова обвиняемого.

Ранее следователь, также выступавший в суде, сообщил: Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва, а адвокат Армен Задоян заявил, что его подзащитный "признал вину в полном объеме".