18 апреля 2017 г.
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В мире

Виновник теракта в метро Санкт-Петербурга отказался от признательных показаний

время публикации: 16:43 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати

Аброр Азимов, которого подозревают в организации теракта в метро Петербурга, отказался в ходе слушаний в Басманном суде от ранее данных признательных показаний.

Об этом сообщает во вторник, 18 апреля, сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

"То что я признал, что я причастен к взрыву, я этого не говорил", – приводит издание слова обвиняемого.

Ранее следователь, также выступавший в суде, сообщил: Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва, а адвокат Армен Задоян заявил, что его подзащитный "признал вину в полном объеме".

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