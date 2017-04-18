"Дождь": Кремль инициировал кампанию по дискредитации Алексея Навального

Кремль начинает "системную работу" по дискредитации лидера оппозиции Алексея Навального, которую поручено проводить внутриполитическому управлению администрации, сообщает во вторник, 18 апреля, сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента.

Данное решение было принято после массовых акций протеста, состоявшихся 26 марта, и, как следствие, резкого падения рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева. В числе методов дискредитации – ролики, разоблачающие самого Навального.

По сведениям источников, кампания начнется в ближайшее время. Она призвана очернить репутацию оппозиционера и ослабить его влияние накануне выборов президента, намеченных на март 2018 года.

Сам Навальный вряд ли сможет участвовать в выборах – он осужден по так называемому "делу Кировлеса", но тем не менее он способен влиять на настроения части избирателей, уточнил один из собеседников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать данную информацию, пишет издание.

Долгое время нынешнее руководство внутриполитического блока администрации президента, которое курирует первый замглавы администрации Сергей Кириенко, отказывалось видеть в Навальном реальную угрозу. Однако ситуация кардинально изменилась в связи с выходом фильма "Он вам не Димон", после чего в разных городах прошли массовые акции протеста под лозунгами борьбы с коррупцией.

Фильм, выложенный на ресурсе YouTube, просмотрели 9 миллионов человек, что негативно отразилось на рейтинге Медведева: в начале апреля "Левада-центр" зафиксировал снижение поддержки премьера до рекордно низкого – 42% против 52% месяцем ранее.

"Кремлевские чиновники уже снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые дискредитируют Навального – борются примерно как с Гитлером", – приводит издание слова источника. Работу специального созданного для этой цели отдела курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев.