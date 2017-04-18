18 апреля 2017 г.
последняя новость: 18:46
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:17 "Дождь": Кремль инициировал кампанию по дискредитации Алексея Навального
17:35 Суд постановил арестовать Аброра Азимова – виновника теракта в метро Санкт-Петербурга
16:43 Виновник теракта в метро Санкт-Петербурга отказался от признательных показаний
16:07 Австралия отменяет основную рабочую визу: правила меняют в интересах местных жителей
15:47 Аброр Азимов, исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга, признал свою вину
15:20 Группировка "Абу Сайяф" планировала похищения европейцев в Малайзии и на Филиппинах
14:27 Пасхальная трагедия в Мексике: актер, игравший Иуду, нечаянно повесился
14:04 Во Франции задержаны два человека, планировавшие теракт в период выборов
13:12 В Соединенном Королевстве объявлены досрочные всеобщие выборы
12:12 "Левада Центр": количество сторонников "Крымнаш" значительно уменьшилось
В мире

"Дождь": Кремль инициировал кампанию по дискредитации Алексея Навального

время публикации: 18:17 | последнее обновление: 18:23 блог версия для печати фото
"Дождь": Кремль инициировал кампанию по дискредитации Алексея Навального

Кремль начинает "системную работу" по дискредитации лидера оппозиции Алексея Навального, которую поручено проводить внутриполитическому управлению администрации, сообщает во вторник, 18 апреля, сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента.

Данное решение было принято после массовых акций протеста, состоявшихся 26 марта, и, как следствие, резкого падения рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева. В числе методов дискредитации – ролики, разоблачающие самого Навального.

По сведениям источников, кампания начнется в ближайшее время. Она призвана очернить репутацию оппозиционера и ослабить его влияние накануне выборов президента, намеченных на март 2018 года.

Сам Навальный вряд ли сможет участвовать в выборах – он осужден по так называемому "делу Кировлеса", но тем не менее он способен влиять на настроения части избирателей, уточнил один из собеседников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать данную информацию, пишет издание.

Долгое время нынешнее руководство внутриполитического блока администрации президента, которое курирует первый замглавы администрации Сергей Кириенко, отказывалось видеть в Навальном реальную угрозу. Однако ситуация кардинально изменилась в связи с выходом фильма "Он вам не Димон", после чего в разных городах прошли массовые акции протеста под лозунгами борьбы с коррупцией.

Фильм, выложенный на ресурсе YouTube, просмотрели 9 миллионов человек, что негативно отразилось на рейтинге Медведева: в начале апреля "Левада-центр" зафиксировал снижение поддержки премьера до рекордно низкого – 42% против 52% месяцем ранее.

"Кремлевские чиновники уже снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые дискредитируют Навального – борются примерно как с Гитлером", – приводит издание слова источника. Работу специального созданного для этой цели отдела курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 апреля 2017 г.
Навальный объявил о проведении новой протестной акции 12 июня
// NEWSru.co.il // В мире // 10 апреля 2017 г.
Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
Госдума отказалась проверять информацию ФБК о Дмитрии Медведеве
// NEWSru.co.il // В мире // 30 марта 2017 г.
Президент РФ – о митингах против коррупции: так начинался Майдан
// NEWSru.co.il // В мире // 27 марта 2017 г.
Московский суд приговорил Навального к 15 суткам тюрьмы и выплате 20.000 рублей







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017