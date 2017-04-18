18 апреля 2017 г.
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В мире

Аброр Азимов, исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга, признал свою вину

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 15:54 блог версия для печати

Предполагаемый организатор теракта в петербургском метро Аброр Азимов признал свою вину "в полном объеме" – сообщил его адвокат Армен Задоян перед началом заседания в Басманном суде Москвы.

Сегодня Азимов предстанет перед судом, который изберет меру наказания, пишут во вторник, 18 апреля, российские СМИ и, в частности, информационное агентство "Интерфакс".

Азимова вычислили, отрабатывая телефонные контакты исполнителя теракта-самоубийства Акбаржона Джалилова. Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваемый был задержан в Одинцовском районе Московской области.

"Коммерсант" напоминает, что Азимова задержали около железнодорожного перехода.

"Азимов с момента теракта в санкт-петербургском метрополитене 3 апреля фактически перешел на нелегальное положение – в снимаемой квартире не появлялся, а от своих телефонов избавился. Известно было лишь то, что он, как и двое других предполагаемых соучастников преступления, Садык Ортиков и Шохиста Каримова, которых арестовали по подозрению в терроризме, работал в кафе "Лесное" на Минском шоссе и жил где-то рядом с заведением", – сказано в публикации.

17 апреля Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Очевидно, активировав одну из карт, он выдал свое местоположение.

При задержании за поясом у Азимова спецназовцы нашли и изъяли заряженный пистолет Макарова. На вопрос участников операции, догадывается ли он, за что его задержали, подозреваемый ответил утвердительно.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы Киргизии пишет, что Аброр Азимов в 2008 году получил паспорт гражданина Киргизии, но спустя пять лет, в 2013-м, принял российское гражданство. По словам собеседника агентства, имеются предварительные данные о том, что после получения паспорта по достижении 18 лет Азимов выехал из Джалал-Абадской области Киргизии, уроженцем которой он является, в Россию, где постоянно проживал и работал, на родину приезжал не чаще раза в год.

3 апреля на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в третьем вагоне поезда прогремел взрыв. Помимо самого смертника погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следствие установило имя террориста-смертника, им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. По данным министерства иностранных дел Киргизии, Акбаржон Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Ош, в семье этнических узбеков. Получил неполное среднее образование. Киргизского гражданства у него не было. В 2011 году по достижению 16-летнего возраста он в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца, гражданина России, получил паспорт гражданина Российской Федерации и с этого времени постоянно проживал на территории РФ.

Речь идет о первом подобном инциденте в метро Санкт-Петербурга за более чем 20 лет – предыдущий взрыв в вагоне петербургского метро произошел в 1996 году, если не считать взрыва в цветочном ларьке около вестибюля станции "Владимирская" в 2007-м.

Ранее террористы неоднократно осуществляли атаки в метрополитене Москвы – последний был совершен семь лет назад.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2017 г.
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