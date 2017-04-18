18 апреля 2017 г.
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В мире

Суд постановил арестовать Аброра Азимова – виновника теракта в метро Санкт-Петербурга

время публикации: 17:35 | последнее обновление: 17:35 блог версия для печати фото
Суд постановил арестовать Аброра Азимова – виновника теракта в метро Санкт-Петербурга

Басманный суд Москвы издал ордер на арест Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщает 18 апреля сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Сам Азимов в суде заявил: он "не осознавал, что принимал участие в подготовке взрыва", а "выполнял команды". Однако чьи команды выполнял подозреваемый, и что именно он сделал, ни следователь, ни сам Азимов не сообщили судьям.

Против ареста Азимов не возражал, но утверждал, что его причастность к преступлению не доказана, а свою вину признает лишь отчасти.

Ранее в этот день его адвокат Армен Задоян заявил журналистам, что Азимов накануне дал развернутые показания следователям, в которых полностью признал вину.

Согласно материалам дела, оглашенным во время ареста, Азимов родился в Киргизии в Джалал-Абадской области. В России он был зарегистрирован во Владимирской области, но жил в Подмосковье в Одинцовском районе. Дома у подозреваемого был найден пистолет Макарова, сотовый телефон и несколько сим-карт.

Официально подозреваемый не работал, но был женат и воспитывал малолетнего ребенка. Он стал девятым фигурантом уголовного дела о теракте в Петебурге. Ранее были арестованы восемь подозреваемых – шесть человек в Санкт-Петербурге и двое в Москве.

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