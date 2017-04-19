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В мире

Известный российский радиоведущий Артур Битов умер в Москве в возрасте 51 года

время публикации: 18 апреля 2017 г., 23:31 | последнее обновление: 18 апреля 2017 г., 23:53 блог версия для печати фото
Известный российский радиоведущий Артур Битов умер в Москве в возрасте 51 года

В Москве умер известный российский радиоведущий Артур Битов. Ему был 51 год, сообщает Life.ru.

Артур Битов пропал в ночь на 9 апреля. Родственники и друзья мужчины обратились в полицию. Позже к его поискам подключились волонтеры. Тело радиоведущего без признаков насильственной смерти было обнаружено 11 апреля на Новокосинской улице на востоке российской столицы. Супруга опознала его 18 апреля.

По информации издания, причиной смерти Артура Битова стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Как отмечает телеканал "360", Артур Битов работал на радиостанциях "Маяк-24" и Relax FM, был официальным голосом телеканала DTV-Viasat. Озвучил серию фильмов "BBC. Живая природа" для телеканала "Культура". Кроме того, он был одним из самых востребованных дикторов в мире рекламы.

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