"Левада Центр": количество сторонников "Крымнаш" значительно уменьшилось

За последние два года количество граждан РФ, полагающих, что присоединение Крыма к РФ в марте 2014 года принесло стране больше пользы, чем вреда, существенно снизилось: сегодня соотношение сторонников и противников составляет 64% к 23%, а два года тому назад оно было 70% и 18% соответственно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады.

Данный опрос был проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

По мнению 41% опрошенных, средства для интеграции Крыма в состав РФ получают "за счет сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий". В то же время 32% респондентов считают, что Россия выделяет на эти цели "доходы от продажи нефти и газа", не сокращая расходы на социальную сферу, науку и пр. 11% полагают, что деньги появились из "частных инвестиций российского бизнеса".

Параллельно с этим сократилось число граждан, желающих, чтобы восточная часть Украины, где сепаратисты провозгласили Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), стал частью РФ – до 21% против 48% в марте 2014 года. При этом до 37% выросло число сторонников независимости Донбасса и Луганщины. Ранее таких насчитывалось 12%.

21% опрошенных полагают, что было лучше, если бы "этот регион оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" (два года назад было 17%). 7% респондентов хотели бы, чтобы "регион оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса" против 8% двумя годами ранее.