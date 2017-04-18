18 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:49 Активистка FEMEN попыталась сорвать выступление Марин Ле Пен в Париже
03:51 Вертолет армии США разбился на поле для гольфа недалеко от Вашингтона, один член экипажа погиб
02:48 Рост напряженности вокруг КНДР: Пхеньян обещает испытывать ракеты еженедельно
20:38 Северная Корея предупредила, что из-за США ядерная война может начаться в любой момент
18:06 Задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту в Петербурге
16:43 В результате крушения самолета в Португалии погибли трое граждан Франции
15:48 В Португалии легкий самолет упал рядом с супермаркетом: не менее четырех погибших
12:51 Германия призвала Эрдогана к уважительному диалогу с политическими оппонентами
08:10 Убийство в Кливленде транслировалось в соцсети Facebook
07:39 После ошибки деда в посольстве США 3-месячного мальчика "допросили" как террориста
В мире

Активистка FEMEN попыталась сорвать выступление Марин Ле Пен в Париже

время публикации: 05:49 | последнее обновление: 05:49 блог версия для печати фото
Выступление Марин Ле Пен в Париже. 17 апреля 2017 года
Акция FEMEN в Париже. 17 апреля 2017 года
Акция FEMEN в Париже. 17 апреля 2017 года
ВСЕ ФОТО

Выступление лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в концертном зале "Зенит" в Париже было прервано спустя примерно четверть часа из-за прорвавшейся на сцену молодой девушки с цветами, передает ТАСС.

Телеканал BFMTV сообщает, что речь идет об активистке феминистского движения FEMEN, которая обнажила грудь и пыталась снять с себя одежду, чтобы выразить таким образом протест против идеологии НФ. Но ее остановила и уволокла со сцены охрана.

Марин Ле Пен не впервые становится объектом атак "секстремисток" FEMEN. Так, например, 26 октября 2013 года несколько активисток устроили топлесс-акцию во время выступления лидера НФ в городе Фужер (запад Франции).

Тогда пресс-служба движения заявляла: "Топлесс-миссионеры FEMEN отправились в город Фугер (Фужер) во Франции, где Марин Ле Пен выступала с речью, дабы предложить ей руку помощи в противостоянии фашистским идеям. FEMEN наставляет Марин Ле Пен на путь исправления. Марин, раскайся! Покончи с экстремизмом, займись секстремизмом!"

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 25 февраля 2017 г.
Le Temps: Марин Ле Пен протягивает руку Трампу и Путину
// NEWSru.co.il // В мире // 24 ноября 2016 г.
"Украина в ЕС": обнаженная секстремистка FEMEN разбивает стену
// NEWSru.co.il // В мире // 8 ноября 2016 г.
Активистки FEMEN попытались сорвать голосование Трампа
// NEWSru.co.il // В мире // 28 января 2016 г.
FEMEN против визита Роухани в Париж: обнаженная и повешенная приветствовала "палача свободы"
// NEWSru.co.il // В мире // 15 ноября 2015 г.
FEMEN требует остановить мэра Кличко – "сутенера и владельца борделей"
// NEWSru.co.il // В мире // 3 июня 2015 г.
Секстремистки FEMEN устроили акцию протеста около древней мечети в Марокко. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Досуг // 25 мая 2015 г.
Документальный фильм о FEMEN получил специальный приз в Каннах. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В мире // 15 апреля 2015 г.
"Путин воскрес в Париже": FEMEN обещает восковому изваянию "недолгую жизнь"
// NEWSru.co.il // В мире // 27 октября 2013 г.
Секстремистки FEMEN попытались "наставить Мари Ле Пен на путь исправления"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017