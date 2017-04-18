Активистка FEMEN попыталась сорвать выступление Марин Ле Пен в Париже

Выступление лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен в концертном зале "Зенит" в Париже было прервано спустя примерно четверть часа из-за прорвавшейся на сцену молодой девушки с цветами, передает ТАСС.

Телеканал BFMTV сообщает, что речь идет об активистке феминистского движения FEMEN, которая обнажила грудь и пыталась снять с себя одежду, чтобы выразить таким образом протест против идеологии НФ. Но ее остановила и уволокла со сцены охрана.

Марин Ле Пен не впервые становится объектом атак "секстремисток" FEMEN. Так, например, 26 октября 2013 года несколько активисток устроили топлесс-акцию во время выступления лидера НФ в городе Фужер (запад Франции).

Тогда пресс-служба движения заявляла: "Топлесс-миссионеры FEMEN отправились в город Фугер (Фужер) во Франции, где Марин Ле Пен выступала с речью, дабы предложить ей руку помощи в противостоянии фашистским идеям. FEMEN наставляет Марин Ле Пен на путь исправления. Марин, раскайся! Покончи с экстремизмом, займись секстремизмом!"