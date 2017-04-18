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Во Франции задержаны два человека, планировавшие теракт в период выборов

время публикации: 14:04 | последнее обновление: 14:10 блог версия для печати фото
Во Франции задержаны два человека, планировавшие теракт в период выборов

Накануне первого раунда президентских выборов во Франции в Марселе были арестованы два человека, планировавшие теракт в этот период. Задержанные, 23 и 29 лет, имеют французское гражданство и известны полиции, подозревавшей их в "радикализации".

Об этом пишет во вторник, 18 апреля, сетевое издание The Local со ссылкой на газету L'Express и новостное агентство AFP.

Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники национальной службы контрразведки DGSI. В ходе рейда была эвакуирована часть квартир в доме, где проживали задержанные, уточняет телеканал BFM TV.

Источники, близкие к следствию, сообщили журналистам, что данный арест – часть общенационального плана по профилактике терактов и вооруженных нападений.

Министр внутренних дел Матиас Фекл рассказал в интервью The Journal du Dimanche, что на 67 000 избирательных участках страны будут работать 50 000 сотрудников служб безопасности – для предотвращения террористических нападений и вспышек насилия со стороны экстремистских групп.

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