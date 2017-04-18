18 апреля 2017 г.
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Рост напряженности вокруг КНДР: Пхеньян обещает испытывать ракеты еженедельно

время публикации: 02:48 | последнее обновление: 02:59 блог версия для печати фото
Рост напряженности вокруг КНДР: Пхеньян обещает испытывать ракеты еженедельно

Армия КНДР продолжит регулярные испытания ракет, несмотря на международное давление. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил в интервью новостной службе BBC заместитель министра иностранных дел страны Хан Сонг-Рёль.

"Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", – сказал замглавы МИД Северной Кореи.

Ранее в тот же день постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен обвинил США в нагнетании обстановки вокруг Корейского полуострова и создании "опасной ситуации, при которой ядерная война может начаться в любой момент".

"Если Соединенные Штаты сделали выбор в пользу военных действий, то Северная Корея готова к любому выбранному США сценарию", – цитирует Ким Ин Рена телеканал ABC News.

16 апреля генерал-лейтенант Герберт Макмастер, советник по национальной безопасности президента США, в интервью программе This Week на телеканале АВС заявил, что Белый дом не исключает ни одного из возможных сценариев для того, что остановить ядерную программу Северной Кореи.

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