18 апреля 2017 г.
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В мире

Вертолет армии США разбился на поле для гольфа недалеко от Вашингтона, один член экипажа погиб

время публикации: 03:51 | последнее обновление: 04:00 блог версия для печати фото
Вертолет армии США разбился на поле для гольфа недалеко от Вашингтона, один член экипажа погиб

В американском штате Мэриленд в понедельник, 17 апреля, потерпел крушение военный вертолет.

Как передает информационное агентство Reuters, вертолет UH-60 Black Hawk армии США, выполнявший тренировочный полет, совершил жесткую посадку на поле для гольфа в районе города Ленардтаун, в 56 км к юго-востоку Вашингтона.

На борту вертолета, вылетевшего с аэродрома на базе Fort Belvoir, штат Вирджиния, находились три члена экипажа. Один из них погиб, двое получили травмы. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

Проводится расследование причин катастрофы.

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