Вертолет армии США разбился на поле для гольфа недалеко от Вашингтона, один член экипажа погиб

В американском штате Мэриленд в понедельник, 17 апреля, потерпел крушение военный вертолет.

Как передает информационное агентство Reuters, вертолет UH-60 Black Hawk армии США, выполнявший тренировочный полет, совершил жесткую посадку на поле для гольфа в районе города Ленардтаун, в 56 км к юго-востоку Вашингтона.

На борту вертолета, вылетевшего с аэродрома на базе Fort Belvoir, штат Вирджиния, находились три члена экипажа. Один из них погиб, двое получили травмы. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

Проводится расследование причин катастрофы.