ООН открывает архивы с ранее засекреченными свидетельствами о Холокосте

Ранее недоступные архивы ООН, где с 1943 года собирались сведения о массовом уничтожении евреев, попадут в открытый доступ и будут опубликованы лондонской библиотекой The Wiener Library. Каталог архивов будет доступен в онлайн-поиске.

Речь идет о документах и записанных свидетельствах, вывезенных во время Второй мировой войны из Восточной Европы и попавших в ООН вскоре после основания организации в 1942 году.

Судя по документам, сообщает The Guardian, первые обращения в ООН с требованием судить нацистов за военные преступления поступили из Польши и Китая.

Польское правительство в изгнании предоставило Комиссии ООН по расследованию военных преступлений (распущенной в конце 40-х годов) свидетельства об уничтожении евреев в Треблинке и Освенциме. Подобные документы были собраны также чешским правительством в изгнании. Эти свидетельства собирались в качестве доказательства вины лично Адольфа Гитлера за координацию и контроль над массовыми убийствами евреев в Чехословакии. В 1944 году, благодаря этим документам, на секретном совещании комиссии ООН Гитлер был осужден за военные преступления.

Более того, документы показывают, что в конце 40-х годов в Польше, Греции и на Филиппинах проходили судебные процессы, в которых массовые изнасилования и принуждение к проституции признавались военными преступлениями.

После окончания Второй мировой войны комиссия по расследованию военных преступлений была распущена, а архивы засекречены. Историки связывают это с тем, что Западная Германия стала союзником Запада в Холодной войне. В то же время многие осужденные Нюрнбергским трибуналом нацисты были досрочно освобождены под давлением антикоммунистического лобби США, в частности сенатора Джозефа Маккарти.

Правительство Германии все эти года также не имело доступа к засекреченным архивам союзников. До сих пор к этим архивам были допущены только исследователи, получившие разрешение от своего правительства и согласие генерального секретаря ООН. При этом исследователям было запрещено вести записи и делать копии документов. Одним из таких исследователей был Дан Плеш, автор книги "Права человека после Гитлера: потерянная история об осуждении военных преступлений стран "оси"".

По данным The Guardian, именно Плеш и его коллеги помогли убедить дипломатов, в том числе в тот период постпреда США в ООН Саманту Пауэр, настаивать на публикации архивных материалов.