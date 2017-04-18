18 апреля 2017 г.
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В Японии женщины смогут служить в бронетанковых войсках

время публикации: 10:29 | последнее обновление: 10:29 блог версия для печати

Министр обороны Японии Томоми Инада распорядилась снять ограничения на набор женщин в разведывательные подразделения и бронетанковые войска японской армии, сообщает РИА Новости.

Инада также заявила, что японские власти намерены в целом увеличить прием женщин в армию.

Таким образом в японской армии ограничения на прием женщин остаются только для подразделений радиологической защиты и для подводных лодок, где сложно обеспечить женщинам отдельные каюты.

Напомним, совсем недавно в Израиле разгорелась дискуссия о возможном снятии ограничений на прием девушек на службу в бронетанковые войска. Против снятия ограничений выступают не только раввины, но и многие военачальники, убежденные, что женщины не подходят для службы в бронетанковых войсках, прежде всего, по физиологическим причинам – точно так же, как и для службы на подводных лодках.

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